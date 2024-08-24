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周天成5連勝奈良岡功大 日本羽球公開賽闖進冠軍戰
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周天成5連勝奈良岡功大 日本羽球公開賽闖進冠軍戰

2024/8/24 13:17（8/24 13:31 更新）
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台灣「羽球一哥」周天成。（中央社檔案照片）
台灣「羽球一哥」周天成。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北24日電）台灣羽球一哥周天成今天在BWF超級750的日本羽球公開賽男單4強，面對地主奈良岡功大，以21比14、21比16獲勝，不但取得對戰5連勝，也是周天成自2022年後再度闖進冠軍戰。

儘管世界第10的周天成排名不如世界第8的奈良岡功大，但周天成似乎是他的剋星，賽前4度交手全都獲勝，包括今年巴黎奧運的16強淘汰賽。

今天再度交手，首局前段周天成雖大部分時間都處於落後，但在比賽中段逐漸追上比數和對手拉鋸，最後在12比14時，不可思議的連得9分直接收下首局勝利。

這段期間周天成發揮得相當出色，不論是網前放小球或者後場扣殺，都讓以速度、耐力見長的奈良岡功大難以招架。

逐漸掌握對手節奏的周天成第2局開賽就取得6比0的優勢，之後全場都保持領先，雖然一度被追至18比15的差距，但周天成先靠著連續扣殺，獲得20比15的5個賽末點，接著再靠對手回擊掛網如願帶走比賽勝利。

周天成曾在2022年的日本公開賽闖進決賽，但當時敗給地主的西本拳太。

周天成走出奧運8強失利的情緒，在今年的日本公開賽一路殺進決賽。根據籤表，冠軍賽將對上世界排名第29名的法國19歲小將藍尼爾（Alex Lanier），雙方僅在去年的海洛公開賽交手過1次，當時由周天成獲勝。

現年已經34歲的周天成，雖然宣誓要繼續拚戰2028洛杉磯奧運，但這次日本羽球公開賽，台灣6名男單參賽，最終仍只有周天成闖進決賽。（編輯：陳政偉）1130824

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