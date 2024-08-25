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法國羽球19歲黑馬奪冠破紀錄 大讚周天成賽中強勢

2024/8/25 17:29（8/25 18:07 更新）
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影片來源：BWF TV

（中央社記者曾婷瑄巴黎25日專電）法國19歲黑馬藍尼爾今天在日本羽球公開賽中擊退台灣羽球一哥周天成，成為超級750史上最年輕奪冠的男單選手，也是首位在此賽事奪冠的法國人。他賽後表示一度掉節奏，並大讚周天成保持強勢。

現年34歲、世界排名第10的周天成今天在BWF超級750的日本羽球公開賽冠軍戰，惜敗小他15歲的法國對手藍尼爾（Alex Lanier），收下亞軍。這對法國來說是天大的好消息，是法國史上第一位在如此重要羽球公開賽奪金的選手。

法國對於消息非常興奮，運動媒體「團隊報」（L’Equipe）寫道，19歲的藍尼爾今天在日本打敗台灣選手周天成後，不僅打破了超級系列自1997年最年輕金牌選手的紀錄，更成為第一位在如此高等級羽球公開賽上制霸的法國人。

法媒指出，世界排名第29的法國小將藍尼爾今天在日本公開賽決賽中，以兩局69分鐘、21比17、22比20擊退世界排名第10「身經百戰」的台灣選手周天成。

藍尼爾在賽後受訪時談到與周天成的對決，表示這是場艱難的比賽，並稱讚對手周天成，「一開始我的戰略不錯，但要保持同樣的身體節奏變得越來越難，所以我慢了下來，但他（周天成）真的能保持強勢，導致我大幅落後」。

他表示面對進逼的周天成，他必須轉變戰略，「我在第二局採用了完全不同的打法，我可以從進攻立刻轉為防守，比賽非常正面」。

他說：「我沒辦法用言語表達，有點累到無法理解發生了什麼。這一整週都很難以置信，水準之高，我使出了渾身解數。」

這位法國大黑馬面對曾經的世界第二、台灣一哥周天成仍能沉得住氣，在拉鋸且一度大幅落後的情況下上演逆轉勝。

19歲的藍尼爾不僅破了法國紀錄，也破了羽球超級750賽事紀錄，未來可期。他向法媒表示，「我長期的目標是要成為世界第一，並拿下奧運金牌。但我現在最想要的還是專心在現階段該做的事」。明年巴黎將舉辦世界羽球錦標賽，他希望屆時能把金牌留在自家。

30年來，鮮少有歐洲人能稱霸日本公開賽，其中之一便是剛在巴黎奧運中奪下男單金牌丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）。他在社群媒體上發文為藍尼爾慶賀，「歐洲羽球能有這麼棒的年輕選手真是太棒了！」（編輯：張芷瑄）1130825

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