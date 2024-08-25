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周天成苦戰不敵19歲法國對手 日本羽球公開賽奪銀
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周天成苦戰不敵19歲法國對手 日本羽球公開賽奪銀

2024/8/25 13:25（8/25 13:43 更新）
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台灣羽球一哥周天成。（中央社檔案照片）
台灣羽球一哥周天成。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黎建忠台北25日電）台灣羽球一哥周天成今天在BWF超級750的日本羽球公開賽冠軍戰，面對小他15歲的法國對手藍尼爾，鏖戰了69分鐘，仍以17比21、20比22落敗，收下亞軍。

現年34歲、世界排名第10的周天成，賽前對上年僅19歲、世界排名第29的法國小將藍尼爾（Alex Lanier）僅交手過一次，當時花了3局獲勝。

今天再戰，首局周天成和對手在比賽前段互相拉鋸，不過仍以11比10取得技術暫停，短暫休息過後，周天成靠著成功的防守轉換突擊，順利連得6分取得17比10大幅領先。

沒想到，接下來輪到藍尼爾發威，他多次主動攻擊，加上周天成腳步移動較慢又出現主動失誤下，讓藍尼爾不可思議地連得11分上演大逆轉，首局周天成就以17比21落敗。

第2局比賽前段周天成依舊處於落後情況，但他在9比11的技術暫停過後，打出一波6比0攻勢超前，接著更在17比16領先時，靠著一記近乎0度角的貼網小球取分並且打出氣勢，隨後取得20比19局末點。

結果藍尼爾先追成平手後，周天成一次主動殺球掛網，接著又是一記回擊球出界，讓藍尼爾順利收下比賽勝利。

這也是周天成自2022年後，第2度打進日本羽球公開賽冠軍戰卻仍舊只獲得亞軍。

周天成在巴黎奧運止步8強後，並未跟著其他名將腳步選擇休息，反而繼續征戰日本羽球公開賽，這次5輪的對手年紀都比周天成小，但依舊很難撼動他的地位。

除了首戰中國選手陸光祖小周天成7歲外，16強的李佳豪、8強的泰國選手王高倫（Kantaphon Wangcharoen）都小他9歲，4強的奈良岡功大只有23歲，甚至決賽對手藍尼爾比周天成年輕15歲。（編輯：張雅淨）1130825

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周天成5連勝奈良岡功大 日本羽球公開賽闖進冠軍戰
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