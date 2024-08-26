周天成腳起水泡 退出韓國羽球公開賽返台治療

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（中央社記者黎建忠台北26日電）BWF超級500的韓國羽球公開賽明天開打，不過台灣一哥周天成因腳起水泡，決定返台休息治療，確定退出韓國羽賽；而男雙新組合王齊麟、邱相榤已抵達韓國，續拚世界排名積分。

現年34歲的 周天成 周天成小檔案 生日：1990年1月8日

身高：180公分

學歷：國立體育大學

最高排名：世界第2

個人表現：

2022年世界羽球錦標賽季軍

2022年全英羽球公開賽亞軍

2019印尼羽球公開賽男單冠軍

2018雅加達亞運男子單打銀牌

2018雅加達亞運男子團體銅牌

2017、2018德國羽球公開賽冠軍

2024日本羽球公開賽男單銀牌 看更多 關閉 依舊高居男單世界排名第10，他在今年的日本羽球公開賽，是自2022年後再度闖進冠軍戰，只可惜昨天以直落2局數不敵法國19歲小將藍尼爾（Alex Lanier），又再一次奪銀。

只不過周天成賽後發現腳底起水泡，因此他也決定退出韓國公開賽，先行返台處理水泡，順便休息備戰。

周天成賽後低調表示，「沒什麼好說的，比賽輸了就是繼續再練習，好好儲備體力迎接下一場比賽。」

戴資穎上週闖進世界羽球聯盟（BWF）日本羽球公開賽女單4強，不過因為在8強賽撲球導致左膝過度延伸受傷，為了保險起見，她決定棄賽先返台檢查治療。

台灣新男雙組合王齊麟、邱相榤在上週日本羽球公開賽是2人首度聯手出征，可惜16強遭地主組合逆轉吞敗。

王齊麟已在昨天抵達韓國，他接受中央社訪問時表示，「前一場輸得有點可惜，明明是已經到手的勝利，心裡還是覺得有點嘔，但來到韓國後又是新的開始，我們會做足準備。」（編輯：張雅淨）1130826