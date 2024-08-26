周天成腳起水泡 退出韓國羽球公開賽返台治療
2024/8/26 10:32（8/26 10:43 更新）
（中央社記者黎建忠台北26日電）BWF超級500的韓國羽球公開賽明天開打，不過台灣一哥周天成因腳起水泡，決定返台休息治療，確定退出韓國羽賽；而男雙新組合王齊麟、邱相榤已抵達韓國，續拚世界排名積分。
現年34歲的周天成
依舊高居男單世界排名第10，他在今年的日本羽球公開賽，是自2022年後再度闖進冠軍戰，只可惜昨天以直落2局數不敵法國19歲小將藍尼爾（Alex Lanier），又再一次奪銀。
周天成小檔案
- 生日：1990年1月8日
- 身高：180公分
- 學歷：國立體育大學
- 最高排名：世界第2
- 個人表現：
2022年世界羽球錦標賽季軍
2022年全英羽球公開賽亞軍
2019印尼羽球公開賽男單冠軍
2018雅加達亞運男子單打銀牌
2018雅加達亞運男子團體銅牌
2017、2018德國羽球公開賽冠軍
2024日本羽球公開賽男單銀牌
看更多
關閉
只不過周天成賽後發現腳底起水泡，因此他也決定退出韓國公開賽，先行返台處理水泡，順便休息備戰。
周天成賽後低調表示，「沒什麼好說的，比賽輸了就是繼續再練習，好好儲備體力迎接下一場比賽。」
戴資穎上週闖進世界羽球聯盟（BWF）日本羽球公開賽女單4強，不過因為在8強賽撲球導致左膝過度延伸受傷，為了保險起見，她決定棄賽先返台檢查治療。
台灣新男雙組合王齊麟、邱相榤在上週日本羽球公開賽是2人首度聯手出征，可惜16強遭地主組合逆轉吞敗。
王齊麟已在昨天抵達韓國，他接受中央社訪問時表示，「前一場輸得有點可惜，明明是已經到手的勝利，心裡還是覺得有點嘔，但來到韓國後又是新的開始，我們會做足準備。」（編輯：張雅淨）1130826
延伸閱讀周天成苦戰不敵19歲法國對手 日本羽球公開賽奪銀法國羽球19歲黑馬奪冠破紀錄 大讚周天成賽中強勢賽事回顧》周天成5連勝奈良岡功大 日本羽球公開賽闖進冠軍戰賽事回顧》周天成直落2輕取泰國王高倫 晉日本羽球賽4強周天成奧運羽球8強止步難掩失落 遺憾沒完成目標周天成新訓練腦袋身體串聯更快 要適應年輕對手球風
- 周天成腳起水泡 退出韓國羽球公開賽返台治療2024/08/26 10:32
- 2024/08/25 17:29
- 2024/08/25 13:25
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
法國羽球19歲黑馬奪冠破紀錄 大讚周天成賽中強勢