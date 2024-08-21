日本羽球公開賽男單台灣內戰 周天成16強對決李佳豪

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣羽球一哥周天成今天在日本羽球公開賽男單首輪登場，以21比16、21比17淘汰中國選手陸光祖，16強賽將對決自家人李佳豪，上演台灣內戰。

34歲的周天成今年在巴黎奧運未能突破8強關卡，連3屆8強止步，而他在奧運後首場賽事從超級750系列日本羽球公開賽出發，下週預計將再戰韓國公開賽。

世界排名第10的周天成曾在2022年奪得日本公開賽亞軍，這次男單首輪對手為排名第14的中國選手陸光祖，周天成雖握有5勝2敗對戰優勢，但最近一次在去年4月亞錦賽交手，歷經3局大戰，周天成吞下敗仗。

周天成今天以8比2強勢開局，最多領先7分，面對對手步步逼近，將差距縮小至3分，周天成耐心與對手周旋，以21比16搶下首局。

周天成次局歷經0比2落後，隨後連得6分超前，並靠著精彩回擊以及重扣得手，帶著11比5領先進入技術暫停。

儘管周天成次局末段遭遇亂流，在20比14領先時，一連錯過3個賽末點，所幸及時回穩，靠著一記扣殺鎖定比賽勝利。

其他台將表現部分，王子維稍早以21比18、21比16擊敗2021年世錦賽金牌、新加坡好手駱建佑，而李佳豪同樣以直落2力挫香港好手伍家朗，贏得生涯對戰首勝，一同加入昨天晉級的林俊易行列，躋身16強。

林俊易明天16強賽將有硬仗要打，對手是中國球王石宇奇，而周天成和李佳豪將在16強賽會師，也意味著為台灣提前鎖定1張男單8強席次。（編輯：吳協昌）1130821