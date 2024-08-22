日本羽球公開賽 戴資穎26分鐘輕取對手晉級8強

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（中央社記者黎建忠台北22日電）BWF超級750等級的日本羽球公開賽，台灣「羽球天后」戴資穎今天在16強登場，面對烏克蘭對手布羅娃，僅用26分鐘就以21比8、21比10輕鬆過關，如願挺進女單8強。

世界羽球聯盟（BWF）世界排名第4的戴資穎，生涯曾在2022年台北羽球公開賽對決過世界排名第61的布羅娃（Polina Buhrova），當時同樣直落2過關，且2局僅讓對手拿到12分。

今天雙方再度交手，儘管戴資穎帶著膝傷參賽，但實力依舊高出對手一截，首局前段在互相熟悉球路後，戴資穎一口氣連得8分，讓她從8比6領先瞬間拉大到16比6的雙位數優勢。

第2局雙方戰況如出一轍，戴資穎在6比4領先時，拉出一波9比1攻勢，再度取得15比5大幅度領先，也完全打趴對手鬥志，如願直落2過關。

儘管戴資穎膝傷還未痊癒，但這次日本公開賽籤運不差，首輪過關後，今天對手原本預計是泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），結果對手退賽，讓戴資穎16強還可以輕鬆打。

晉級8強後，戴資穎將對上世界排名第28的日本選手仁平菜月，雙方過去曾在去年亞錦賽16強交手過一次，當時戴資穎直落2輕鬆過關。

戴資穎在接受中央社訪問時表示，現在沒有想這麼多，就是每一場打完都完整接受治療、恢復，還能上場就專注打好每一球。（編輯：張雅淨）1130822