戴資穎將參加日本公開賽 悠遊卡推「堅持到底」套組

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（中央社記者黎建忠巴黎13日電）台灣羽球天后戴資穎雖在遺憾下結束奧運最後一舞，不過她確定將參加8月20日開打的BWF超級750日本羽球公開賽，而悠遊卡公司也將推出「戴資穎堅持到底」套組。

現年30歲的戴資穎，在今年巴黎奧運帶著嚴重的雙膝傷勢參賽，在已經確定是生涯奧運最後一舞下，她仍堅持打出好比賽，只可惜沒能從預賽出線，落下遺憾的眼淚結束這個舞台。

戴資穎返台後持續積極治療，並且整整休息1週讓傷勢恢復，儘管還沒到百分之百痊癒，但她仍決定要參加世界羽球聯盟（BWF）日本羽球公開賽。

日本羽球公開賽從1982年開辦，戴資穎曾在2012年拿下女單冠軍，當時這座勝利，正是她羽球生涯首場超級系列賽事冠軍。也因此，戴資穎儘管還有傷在身，還是決定要參加這場極具意義的賽事。

悠遊卡公司為了紀念戴資穎生涯的重要時刻，特地發行「戴資穎堅持到底悠遊卡」套組，共發行2款設計，分別收藏2張選手在場上比賽應戰畫面，卡片印製選手簽名，套組包裝上記錄戴資穎各項重要里程碑，將從明天起開放預購。（編輯：張雅淨）1130813