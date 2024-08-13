本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
戴資穎
新聞專題
戴資穎1/300
首頁 / 運動

戴資穎將參加日本公開賽 悠遊卡推「堅持到底」套組

2024/8/13 16:16（8/13 16:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣羽球好手戴資穎巴黎奧運比賽畫面。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年7月25日
台灣羽球好手戴資穎巴黎奧運比賽畫面。中央社記者王騰毅巴黎攝 113年7月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠巴黎13日電）台灣羽球天后戴資穎雖在遺憾下結束奧運最後一舞，不過她確定將參加8月20日開打的BWF超級750日本羽球公開賽，而悠遊卡公司也將推出「戴資穎堅持到底」套組。

現年30歲的戴資穎，在今年巴黎奧運帶著嚴重的雙膝傷勢參賽，在已經確定是生涯奧運最後一舞下，她仍堅持打出好比賽，只可惜沒能從預賽出線，落下遺憾的眼淚結束這個舞台。

戴資穎返台後持續積極治療，並且整整休息1週讓傷勢恢復，儘管還沒到百分之百痊癒，但她仍決定要參加世界羽球聯盟（BWF）日本羽球公開賽。

日本羽球公開賽從1982年開辦，戴資穎曾在2012年拿下女單冠軍，當時這座勝利，正是她羽球生涯首場超級系列賽事冠軍。也因此，戴資穎儘管還有傷在身，還是決定要參加這場極具意義的賽事。

悠遊卡公司為了紀念戴資穎生涯的重要時刻，特地發行「戴資穎堅持到底悠遊卡」套組，共發行2款設計，分別收藏2張選手在場上比賽應戰畫面，卡片印製選手簽名，套組包裝上記錄戴資穎各項重要里程碑，將從明天起開放預購。（編輯：張雅淨）1130813

台灣羽球好手戴資穎帶傷參與巴黎奧林匹克運動會，在確定是生涯奧運最後一舞下，堅持打出好比賽，悠遊卡股份有限公司將推「戴資穎堅持到底」紀念套組，包裝上記錄戴資穎各重要里程碑。（悠遊卡公司提供）中央社記者黎建忠傳真 113年8月13日
台灣羽球好手戴資穎帶傷參與巴黎奧林匹克運動會，在確定是生涯奧運最後一舞下，堅持打出好比賽，悠遊卡股份有限公司將推「戴資穎堅持到底」紀念套組，包裝上記錄戴資穎各重要里程碑。（悠遊卡公司提供）中央社記者黎建忠傳真 113年8月13日
#巴黎奧運
#日本羽球公開賽
#台灣
#悠遊卡公司
#戴資穎
延伸閱讀
戴資穎負傷拚奧運一度無法走路 稱已盡力：超人有來但我沒能撐過去戴資穎帶傷打完奧運最終戰淚崩：踏上球場已經很滿足戴資穎珍惜球場最後時光 退休想環島享受沒鬧鐘圖輯／巴黎奧運台灣英雄奮戰 笑淚交織一刻
戴資穎
賴冠傑首闖奧運無緣1000公尺單人C艇決賽 喊「4年後會更強」長榮機上溫情廣播感謝奧運英雄 貼心行為感動選手
巴黎奧運
四方林靶場 國產署：若有需要會配合提供使用保加利亞修法禁宣傳LGBTQ 歐洲理事會關切
戴資穎
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
戴資穎回到高雄 陳其邁送上愛心飯糰
172.30.142.122
更多編輯台推薦新聞：