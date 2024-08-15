土銀斥近6千萬經營球隊 王齊麟曹家宜獲奧運加碼獎金

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（中央社記者張璦台北15日電）助攻台灣運動員爭取好成績，土銀董事長何英明今天說，今年編新台幣5800多萬元預算推動球隊營運，較東京奧運時增加2000多萬元，提升球員福利、更新器材、聘用教練與防護員，並宣布為旗下參加巴黎奧運的王齊麟、曹家宜，分別加發100萬元、20萬元獎金。

土地銀行羽球隊員王齊麟、網球隊員曹家宜在2024年巴黎奧運締造佳績，土銀今天舉辦表揚大會，會中王齊麟、曹家宜贈送簽名球拍給土銀高層，兩人面對行員人龍排隊要簽名、合照，來者不拒。

何英明回想起觀看巴黎奧運羽球男雙決賽時的緊張心情，他說，確定「麟洋配」連霸金牌時，自己高興到跳起來，土銀以羽球隊、王齊麟為榮，同時，曹家宜年僅20歲就站上五環殿堂，令人佩服，未來絕對無可限量。

王齊麟說，「沒有土銀，就沒有現在的我」，感謝土銀從他高中時就成為自己最堅強的後盾，以及與自己同甘共苦的隊友李洋，並希望為球隊爭取新的場館、新的宿舍，甚至是人員擴編，自己會繼續朝亞運、下一屆奧運賽事繼續努力，爭取好成績。

曹家宜則分享，這次在巴黎奧運與謝淑薇搭擋網球女雙出賽，和世界頂尖選手同場較勁，對自己處理球的經驗，以及未來表現，均有相當大的幫助，「4年後的奧運會是我目前最大的目標」。

土地銀行即將上任的總經理張志堅（左）15日下午出席土銀奧運選手表揚大會，會中頒發獎金給征戰巴黎奧運的網球好手曹家宜（右）。中央社記者徐肇昌攝 113年8月15日

何英明表示，土銀深耕羽球、網球多年，羽球隊成立至今已48年，網球隊則有27年歷史；土銀每年均編列新台幣數千萬元預算推動球隊營運，且逐年增加，今年編制5800多萬元的預算，較上一屆賽事東京奧運時增加2000多萬元，用以提升球員福利、持續更新訓練設備器材及聘用教練與防護員，使球員能在最佳狀態全力衝刺賽事，爭取好成績。

何英明說，為使球隊能有專屬訓練場所，土銀在新店區設有羽球館及網球場，並透露土銀一塊土地被看中為社宅徵用地，但他堅持該土地是規劃作為球館擴建使用，球員訓練不能中斷，必須維護球員權益。

何英明指出，土銀重視向下紮根，長期培育選手，目前已與11所學校簽訂建教合作，積極網羅更多優秀選手；同時，土銀羽球隊正式隊員已有20人，未來仍會繼續擴編，且為讓球員在場上無後顧之憂，土銀提供球員在退役前一年銀行業務訓練及輔導，保障退役球員接軌銀行業務。

何英明並在表揚大會上感謝長期為土銀國內外賽事付出的教練團及後勤團隊，為激勵球員，他親自頒發獎金100萬元給王齊麟、50萬元給教練陳宏麟；總教練李松遠、助理教練林祐賢分別獲頒20萬元、10萬元。另外，曹家宜獲頒20萬元獎金。

同時，土銀加碼宣布為王齊麟記大功、特殊敘獎晉升一職等，未來一年的營養費等級也同步提升。

此外，為慶祝「麟洋配」奧運金牌連霸，土銀推出一系列限時優惠方案回饋客戶，比如刷土銀信用卡抽台北巴黎雙人來回機票等系列活動，另將特別規劃發行「羽球認同卡」，希望各界繼續與政府、民間企業合作，一起當選手的最佳後盾，讓台灣體育愈來愈好。（編輯：楊凱翔）1130815

巴黎奧運落幕，土地銀行15日在總行舉行奧運選手表揚大會，董事長何英明（前右5）與即將上任的總經理張志堅（前右4）皆出席，與奧運羽球國手王齊麟（後右4）、網球好手曹家宜（後右3）等人比讚合影。中央社記者徐肇昌攝 113年8月15日

土地銀行15日舉行奧運選手表揚大會，同樣受到土銀贊助的羽球選手邱相榤（右）也到場祝賀。他即將與奧運羽球國手王齊麟（左）搭檔成男子雙打組合。中央社記者徐肇昌攝 113年8月15日

土地銀行為表揚羽球隊員王齊麟（右）在2024年巴黎奧運締造佳績，於15日舉辦表揚大會，王齊麟並在活動現場致贈球拍給土銀董事長何英明（左）。中央社記者張璦攝 113年8月15日