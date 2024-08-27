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台商舉辦樂樂棒球邀請賽 台泰共襄盛舉

2024/8/27 22:45
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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）由台商主辦的泰豐盃樂樂棒球邀請賽日前在曼谷登場，台商團體加上多所泰國學校社團組隊參與，今年共計21支隊伍近500餘人共襄盛舉。

駐泰國代表處發布新聞稿指出，2024泰豐盃第十屆樂樂棒球國際邀請賽25日上午在泰國慢速壘球運動場活力開打，駐泰國代表處副代表薛秀媚率領代表處人員與會。

開幕式中，薛秀媚致詞勉勵球員，希望各隊選手們發揮出最佳實力，鄉親朋友們也一同在球場上享受歡樂時光。

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主辦比賽的泰國台灣商會聯合總會永遠名譽總會長郭修敏致詞表示，樂樂棒球活動讓在泰國的台灣人全家一起來運動，每年見到大人小孩一起打球的歡笑聲及加油聲，就感到很欣慰，可以盡自己小小的力量，讓棒壘球及樂樂棒球成為泰國各僑團與泰國學校的運動項目之一。

今年的比賽分為少年組、女生組及公開組，台商團體包括泰北、春武里、曼谷、吞武里、拉加邦和北欖等台商聯誼會都組團參加，加上多所泰國學校社團組隊參與，今年共計21支隊伍近500餘人共襄盛舉。（編輯：韋樞）1130827

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