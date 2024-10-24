中職總冠軍賽G5兄弟推德保拉拚封王 對獅隊勝騎士

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中華職棒中信兄弟在總冠軍賽已取得3勝1敗聽牌優勢，明天將回大本營洲際棒球場進行第5戰，兄弟將推出洋將德保拉力拚封王，對上統一獅洋投勝騎士，獅隊則是要力挽狂瀾。

中信兄弟昨天在客場台南以6比4擊退統一獅隊，奪下第3勝聽牌，根據聯盟統計，中職歷史上率先拿下3勝1敗的球隊，有81.25%機率最後可以奪下總冠軍，兄弟隊史上對戰獅隊取得3勝1敗後，則是有50%機率奪冠。

兄弟明天推出德保拉（Jose De Paula）先發登板，他是總冠軍賽兄弟首戰先發，19日用101球先發投7局，僅被擊出4支安打，出現3次四死球保送，送出5次三振，失掉3分（2責失）演出優質先發，幫助球隊拔得頭籌。

獅隊也推出陣中王牌洋投勝騎士（Mario Sanchez）先發，將上演洋投大對決。勝騎士在20日總冠軍賽第2戰登板，用92球先發投5.2局，被敲出9支安打，送出3次三振，失掉3分，同樣為球隊拿下勝利。

明天洲際已確定2萬人滿場，兄弟要力抗「第5戰魔咒」，獅隊則力求延長戰線。兄弟前2次在2021年、2022年奪冠都是4戰橫掃，沒有打到第5戰；其他在3勝1敗的情況下，歷史上兄弟於第5戰還沒拿過勝利，包括1993年、2003年、2015年、2020年。（編輯：張雅淨）1131024