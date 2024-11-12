新北鐵道馬拉松開放報名 黃金10小時95折早鳥價

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（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市長侯友宜指出，「2025新北市鐵道馬拉松」今天上午11時開始報名，為迎接鐵道馬拉松10週年喜悅，在最初黃金10小時內報名且完成繳費者，即享有報名費95折優惠。

侯友宜上午參加這場記者會，並在主辦單位新北市觀旅局安排下，他與連續參加9屆的資深跑者合影。

侯友宜表示，鐵道馬拉松可讓參加者開心地跑完且享受團隊的友誼氛圍，為鼓勵踴躍報名，從今天上午11時開始接受報名後，在黃金10小時內報名可獲95折優待，預估1100隊名額將會秒殺。

觀旅局指出，鐵道馬拉松將在民國114年4月20日開跑，賽事分為「競賽組」與「變裝組」及「企業團體競賽組」3類別，總計1100隊的名額。

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其中，「追火車」賽程安排在第9屆推出各棒代表角色的七神（女神棒、海神棒、安神棒、山神棒、風神棒、恍神棒及迎神棒）IP（智慧財產權）後，深受追友們好評喜愛；在第10屆也將七神IP巧妙呈現在追友們最期待的各項物資設計中，繼續陪伴追友們一起「追火車」。

觀旅局表示，這次特別推出黃金10小時報名優惠、企業專屬訓練營、號召在地店家推出「追火車」10週年限時限量限定好物等，呼籲追友們趕快找好隊友，一起手刀報名。（編輯：戴光育）1131112