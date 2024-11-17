澎湖風帆船冬季公開賽 國內外150選手8級陣風中競技

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（中央社澎湖縣17日電）2024年澎湖風帆船冬季公開賽，來自國內外150名選手，今天在颳著8級以上陣風的馬公觀音亭海域競技，選手乘風奔馳，全力爭取佳續。

澎湖風帆船冬季公開賽今天由中華民國帆船協會理事長陳雙全、澎湖帆船協會理事長許國政等人共同鳴笛後，分別在馬公觀音亭與湖西白坑等海域展開競技，共計有來自俄羅斯、泰國、印度、韓國、菲律賓、英國、澳洲、香港、中國、台灣等國家及地區150名選手同場競技。

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許國政表示，今年風浪板公開賽，共計有150名選手參賽，其中俄羅斯、香港及台灣隊等選手，連續12年都參賽，泰國及澎湖還有年僅9歲小選手參賽，韓國選手更是今年杭州亞運選手，競爭激烈。

澎湖風帆船冬季公開賽，共區分有風浪板、風箏浪板奧運船型的風箏水翼3項賽事，在陣風8級以上的海域進行，每名選手駕馭風帆，在8級陣風下奔馳，精彩刺激。（編輯：陳仁華）1131117

2024年澎湖風帆船冬季公開賽17日舉行，來自國內外選手在馬公觀音亭海域競技，全力爭取佳績。中央社 113年11月17日