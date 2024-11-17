田基森健力世錦賽臥舉奪金 獻給即將出生兒子

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（中央社記者陳容琛台北17日電）在冰島舉辦的2024年世界（裝備）健力錦標賽，台灣選手田基森在男子組120公斤以上量級摘下臥舉金牌、總和銅牌，他笑說，希望把獎牌獻給明年出生的兒子。

來自布農族的田基森，從小受到哥哥田恩影響，也踏上運動員之路，只是起初加入的是田徑隊，主要專攻鏈球，後來因緣際會下轉為健力選手，並逐漸嶄露頭角，陸續站上全民運動會、亞洲健力錦標賽及世界健力錦標賽等各大賽事的頒獎台。

如今前往冰島征戰本季最後1場賽事的健力世錦賽，田基森在男子組120公斤以上量級，繳出蹲舉420公斤、臥舉340公斤、硬舉350公斤及總和1110公斤的成績，其中臥舉勇奪金牌、總和則摘銅牌，不僅是總和生涯首度達到1110公斤里程碑，也將世界運動會門票拿到手。

田基森接受中央社採訪時表示，從成為台灣首名健力3項總和破1000公斤的選手後，目標一直是挑戰1100公斤，經過將近4年努力，終於如願達標。他指出，這次臥舉締造個人在比賽時的最佳表現，比較可惜的是蹲舉，如果第2把成功的話，總和就有機會達到銀牌。

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不過，田基森認為，成功達標里程碑，又拿到世運會門票，對今年賽季是完美收尾，「而且以往我都是比120公斤以下量級，這次果斷跳到120公斤以上，也算是沒有辜負自己的期待。」

田基森笑說，希望把獎牌獻給預計明年1月出生的兒子，「想跟他講說，爸爸才剛去冰島破冰，有種雙喜臨門的感覺，希望他能平安出生。」上屆世運會以第4名作收，田基森透露有種飲恨的感覺，因此這次盡全力將目標鎖定擦肩而過的頒獎台。（編輯：張雅淨）1131117