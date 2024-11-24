NBA波爾轟生涯新高50分 黃蜂仍不敵公鹿

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（中央社記者陳容琛台北24日電）NBA夏洛特黃蜂明星後衛波爾今天狂轟生涯新高50分，還外帶10助攻，可惜不敵密爾瓦基公鹿雙星安特托昆博、里拉德的發揮，黃蜂最後以119比125吞敗。

年僅23歲的波爾（LaMelo Ball）今天在主場出賽逼近40分鐘，飆進生涯新高50分，另外還有10助攻、5籃板，米勒（Brandon Miller）也挹注32分、11籃板，然而公鹿共有5名球員得分達到雙位數，尤其雙星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）合攻63分，導致黃蜂最後以6分之差吞敗。

身為2020年美國職籃NBA選秀探花，波爾在新秀賽季即展現高天賦，並順利贏得年度新人王頭銜，甚至在2022年入選NBA明星賽，不過近年飽受傷勢困擾，所幸波爾本季帶著健康身體征戰NBA賽場，今天更締造黃蜂隊史繼前球星華克（Kemba Walker）後，再有球員突破50分大關。

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賽後對於輸球耿耿於懷，波爾在接受訪問時透露，與華克的關係不錯，「他絕對是我的好兄弟，總是提供幫助、關心別人，無論在領導球隊還是其他方面，他付出很多額外的努力。」

NBA二年級生米勒則提到，波爾一如既往地帶領著所有人，讓大家在正確的位置發揮，「他提升每個人的信心，激勵所有球員拚盡全力贏下比賽，雖然最後未能如願搶勝，但我們將繼續努力爭取更多勝利」。（編輯：管中維）1131124