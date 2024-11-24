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12強台灣隊爭冠 花蓮東大門轉播夜市發3千份加倍券

2024/11/24 14:51（11/24 16:11 更新）
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世界12強棒球賽冠軍賽24日晚間將上演「台日大戰」，花蓮縣府在「東大門共融廣場」直播，準備3000份夜市加倍券現場發放，持現金100元可兌換200元在夜市使用。中央社記者李先鳳攝 113年11月24日
世界12強棒球賽冠軍賽24日晚間將上演「台日大戰」，花蓮縣府在「東大門共融廣場」直播，準備3000份夜市加倍券現場發放，持現金100元可兌換200元在夜市使用。中央社記者李先鳳攝 113年11月24日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣24日電）世界12強棒球賽台灣隊今晚進行冠軍賽，上演「台日大戰」最終曲；花蓮縣府在「東大門共融廣場」直播，準備3000份夜市加倍券現場發放，持現金100元可兌換200元在夜市使用。

縣長徐榛蔚表示，恭喜台灣隊晉級冠軍戰，創下台灣在棒球3大賽最佳戰績，台灣棒球傲人成績榮登國際舞台，今晚賽事精采可期，縣府特別於東大門直播賽事；現場將發送夜市加倍券，邀請鄉親好朋友相約前來享受夜市美食，一起為台灣隊熱情吶喊，共同見證榮耀時刻。

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縣府指出，冠軍賽夜市加倍券將於活動現場發送，下午5時開始發放，限量3000份，發完為止。民眾持現金新台幣100元可兌換200元夜市加倍券，每人限領1次；加倍券限當天（11月24日）使用完畢，逾期失效，4區夜市可跨區使用。

位於花蓮市六期重劃區的東大門夜市，包括福町夜市、各省一條街、自強夜市以及原住民一條街共4區，約有400個攤位，是在地民眾與觀光客晚間逛街、吃美食小吃所在。（編輯：陳仁華）1131124

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