網壇再爆藥檢未過 前球后斯威雅蒂禁賽1個月

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（中央社巴黎28日綜合外電報導）國際網球公正調查組織（ITIA）今天宣布，前世界球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）在禁藥檢測呈陽性反應後，已接受禁賽1個月懲處。

現年23歲的波蘭好手斯威雅蒂目前世界排名第2，今年8月她在賽外檢測驗出對遭禁的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應。

不過ITIA相信這是她「因時差和睡眠問題而服用在波蘭製造、銷售的受監管非處方藥（褪黑激素）遭到汙染」所造成，「因此這不是蓄意違規」。

斯威雅蒂接受禁賽。她坐擁5座大滿貫賽單打冠軍，其中4座在法國網球公開賽拿下，包括今年在法網衛冕成功，並於2022年美國網球公開賽封后。

斯威雅蒂在社群媒體發文說：「我終於可以說出來…所以馬上想跟大家分享一些事，這是我一生中最糟糕的經歷。」

她表示：「我在過去兩個半月歷經ITIA嚴格程序，這證明了我的清白。」

她說：「這是我職業生涯中唯一一次藥檢呈陽性，驗出一種我以前從沒聽過且含量極低的違禁物質，讓我一輩子努力付出的一切都遭到質疑。」

她還談到：「我和團隊之前都得面對巨大的壓力和焦慮。現在一切都已解釋清楚，我終於可以重新開始做我最喜歡的事。」

斯威雅蒂從9月12日到10月4日暫時停賽，缺席3場賽事，由於這段時間也計入禁賽懲處，她的禁賽期僅剩8天就能結束。

她也將失去辛辛那提公開賽（Cincinnati Open）獎金，這是她在藥檢後參加的賽事，當時在決賽中敗給白俄羅斯對手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）。

不過斯威雅蒂仍可能面臨世界反禁藥組織（WADA）上訴。WADA發言人告訴法新社：「WADA將仔細檢視這項決定，並保留酌情向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴的權利。」

男網世界排名第1的義大利好手辛納（Jannik Sinner）先前也爆出類似的藥檢未過事件，並仍在等待WADA上訴結果。（譯者：盧映孜/核稿：洪培英）1131129