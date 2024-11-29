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林岳谷敲再見安 台灣海洋勝日職紅隊冬盟首勝開張

2024/11/29 21:36
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（中央社記者謝靜雯台北29日電）亞洲冬季棒球聯盟台灣海洋隊今天與日職紅隊交手，台灣海洋隊前8局打完2比3落後，9局下林岳谷敲出再見安打，率隊以4比3搶勝，台灣海洋隊首勝開張。

台灣海洋隊賽前5戰全敗，今天晚間在洲際棒球場與日職紅隊交手，台灣海洋隊由投手郭俞延先發，3局上先被敲出安打、接著讓跑著因捕逸上二壘，再投出四壞保送，2人出局後被尾田剛樹安打失掉1分。

郭俞延4局上接連投出2次四壞保送，1人出局後被高見澤郁魅敲出二壘打再掉1分，5局上因為失誤、內野安打、滾地球再掉1分。

台灣海洋前4局沒有拿下分數，5局下靠著保送、安打、失誤先追回1分，再靠著林岳谷高飛犧牲打送回第2分。

台灣海洋6到8局沒有拿下分數，9局下林澤彬、張祐嘉接連敲出安打，靠著犧牲觸擊推進上二、三壘，陳世嘉高飛犧牲打送回追平分，林岳谷再見安打率隊搶勝。

林岳谷今天總計4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）；台灣海洋隊投手謝葆錡後援投1局被敲出1支安打、無失分，奪下勝投。（編輯：陳政偉）1131129

郭俞延
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