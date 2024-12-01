張家婕少數青少棒女球員 張志強全力支持旅日夢

（中央社記者楊啟芳台東1日電）前職棒球員「張班長」張志強的女兒張家婕有旅日職棒夢，升上國一加入三民國中青少棒隊。張志強透露，張家婕的訓練量並沒有因為是女生就比較少，身為家人會全力支持女兒的夢想。

前中職統一獅球員、現任花蓮縣三民國中青少棒隊總教練張志強，在職棒退役後就回家鄉奉獻，他的女兒張家婕也從小在耳濡目染之下打棒球。雖然現在少棒隊不乏女球員，不過張家婕升上國一仍繼續打棒球，目前是三民國中青少棒的球員，且以後有到日本打職業女棒的夢想。

張志強今天表示，張家婕是在小學6年級時就表達想要打職業女棒，「她第一次跟我談時我也嚇一跳，她來找我的時候已經做好功課了，因為我對這個不是很了解，通常台灣都是快壘轉女棒。」不過張志強指出，張家婕對「大顆球」沒有興趣，喜歡在場上全力揮擊的感覺。

張志強提到，雖然張家婕的運動能力很好，但對其他運動項目都沒有興趣，「她說棒球比較好玩，目標是國中畢業後往日本發展，她還會私下問旅日過的學姊。當家人就支持她、樂觀其成，不管後面怎麼樣，至少去挑戰了。」

雖然升上國中之後，張志強坦言，女生的力量還是贏不了男生，但張家婕仍然跟其他男生隊友一起訓練，「至少要試試看，看有沒有機會扳倒大部分男生，所以訓練量是一樣的，沒有說因為是女生就少打一點。」

現在張志強、張家婕在球隊裡面是教練與球員的關係，張志強指出，一開始也會很猶豫，「畢竟是父女，如果角色不夠明確，會對其他球員不公平，尺度要拿捏好。」張志強強調，在球場時張家婕是稱呼他為教練，跟大家做一樣的事情。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張家婕目前是1年級的隊長，張志強也稱讚，張家婕把同年級的男生帶得很好，「男生也會想說家婕都做得到，我怎麼會做不到，目前來講是好的循環。」張家婕則笑說，有時候隊友意見不一樣時就會吵起來，但大部分隊友還是會聽話。

被問到在青少棒的訓練會不會很辛苦，張家婕則說：「剛開始很累，但現在就不會了。」張志強還透露，張家婕即使有時候不舒服，還是會爭取不想請假、想到球場練球。（編輯：張雅淨）1131201