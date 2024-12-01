TPBL海神威勝追平三分彈 雲豹延長賽氣力放盡落敗

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（中央社記者黎建忠台北1日電）TPBL雲豹今天迎戰來訪的海神，原本洋將克羅馬有機會連續2天扮功臣，沒想到終場前4秒被海神的威勝投進追平三分彈，進入延長賽後氣力放盡，終場雲豹就以94比106不敵海神。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）桃園台啤永豐雲豹今天背靠背出賽，昨天靠著洋將克羅馬（Lasannah V. Kromah）致勝跳投擊敗聯盟龍頭福爾摩沙夢想家，今天原本有機會再扮演英雄，無奈事與願違。

終場前8秒，克羅馬靠著高難度的騎馬射箭擦板2分命中，幫助雲豹取得3分領先，結果高雄全家海神暫停過後布置戰術，讓威勝（Kaleb Avery Wesson）三分線外命中追平比數。

雲豹在暫停過後握有4.2秒的最後一擊，結果威廉斯（Williams Devin Javar）沒把球交給狀況火燙的克羅馬，選擇自己進攻，結果以走步收場，讓克羅馬氣得在場中高舉雙手；雙方打進延長賽後，海神直接一波17比5攻勢帶走勝利。

全場拿下31分的威勝，在賽後接受轉播單位訪問表示，這是一場很重大的勝利，「我們每個隊友都在不同的時間點跳出來，我只是做好自己該做的事情，這是一場團隊的勝利。」

談到自己在正規時間的追平三分球，威勝謙虛地說：「那就是教練做給我的戰術，隊友很確實的幫我擋人，才讓我有充裕出手的大空檔。」

先發出賽的蘇文儒，打了38分鐘，拿下13分、12籃板、6助攻，且上半場多次打出高強度的對抗，讓威勝忍不住直誇，「他就是一個這樣的球員，打出激勵全隊的球風，防守上都是對付對方最難纏的球員。」（編輯：張雅淨）1131201