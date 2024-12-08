本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

TPBL洪志善首亮相 國王教頭盼打得更有侵略性

2024/12/8 18:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯新北8日電）39歲老將洪志善直到台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王例行賽第8戰本季才首度亮相，拿下9分，總教練萊恩今天稱讚洪志善是名很好的射手，盼未來能打得更有侵略性。

國王今天在主場新莊體育館以121比89擊敗福爾摩沙夢想家，而洪志善缺席開季前7戰，直到今天才等到本季首度出賽機會，從替補出發的他，上場15分鐘，拿下9分都是來自三分球，另有2籃板、2助攻。

洪志善接受媒體聯訪時解釋，是因為終於完成教練要求訓練次數，才可以回歸球場。

一旁的國王總教練萊恩（Ryan Marchand）隨即開玩笑地說：「是小胖（洪志善）太老了，身體狀態從上季季後賽後，到現在才恢復。」

不過，萊恩仍肯定洪志善攻守兩端貢獻，他表示，洪志善是陣中眾多好的射手之一，期許洪志善能打得更有侵略性，發揮自身優勢，而不是僅扮演單純指揮的角色。

另外，夢想家輸給國王後，排名退居第2，談到只打1場又因腳踝扭傷高掛免戰牌的明星主控蔣淯安，夢想家總教練皮爾曼（Jamie Pearlman）表示，「目前還不確定蔣淯安的狀況，唯一可以確定的是，這週不會上場。」（編輯：張雅淨）1131208

洪志善
楊敬敏未言退 重返籃球場還在等好時機
萊恩
日職火腿明年海外交流賽首站訪台 對戰中信兄弟統一獅
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
國王狂贏夢想家32分 創TPBL最大分差紀錄
172.30.142.27
更多編輯台推薦新聞：