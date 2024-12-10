諸羅山盃成培育國手搖籃 12強奪冠選手6成曾參與

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（中央社記者黃國芳嘉義市10日電）第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽20日起在嘉義縣市球場開賽，今年有258隊參賽；世界12強棒球賽台灣隊選手中，有6成曾參與諸羅山盃，這項競賽成培育優秀棒球國手搖籃。

第27屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於20日至26日在嘉義縣市12處球場開賽。今年賽事吸引高年級192隊及低年級66隊、計258隊參賽，其中包含11支國外球隊。嘉義市政府今天在市府中庭舉行記者會。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，世界12強棒球賽冠軍戰，相信大家都對台灣隊選手的表現感到興奮與驕傲，其中令人感動的有高達6成曾在少棒時期參與過諸羅山盃，顯見這項比賽已成為培育優秀棒球國手的搖籃。

黃敏惠指出，22日的開幕典禮，市府將邀請嘉義市籍的岳東華，以及曾參與過諸羅山盃的國手吳俊偉、江坤宇、曾頌恩共同出席，分享棒球原鄉的榮耀。

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嘉義市教育處長郭添財表示，今年邀請嘉義在地棒球菁英、中華職棒台鋼雄鷹隊選手吳明鴻作為代言人；吳明鴻在嘉義市博愛國小、民生國中及嘉義高中接受完整的三級棒球培訓，曾入選U21及U23世界盃棒球賽代表隊國手，也曾參與KANO電影演出，民國111年加入中職台鋼雄鷹隊。

吳明鴻今天也到場勉勵小球員，要勇敢追逐夢想，他鼓勵球員，無論面臨什麼挑戰，都不要輕易放棄自己的夢想，只要心中有明確的目標和堅定信念，就一定能走到終點。（編輯：郭諭儒）1131210