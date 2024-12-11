陳世展新北U18先發勝率台東晉級 看連珍羚書學靜心

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（中央社記者謝靜雯台北11日電）新北U18棒球賽台東縣「東體潛水艇」陳世展5局無失分好投，率隊7比0擊敗韓國京畿道晉複賽；陳世展先前遇到低潮，透過閱讀轉換心情，近期看連珍羚書學靜心、朝畢業拚職業目標努力。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽台東縣隊今天與韓國京畿道隊交手，台東縣隊先發投手陳世展用56球投5局，僅被敲出1支安打，投出3次三振、無失分，展現壓制力。

台東縣隊2局下靠著林宗賓三壘打先送回1分，再靠著失誤跑回第2分，3局下靠著接連四壞保送，高士凱關鍵安打、一棒送回2分，5局下再靠著朱盟三壘打、暴投跑回第5分，6局下再靠著接連安打、失誤多添2分保險分。

台東縣隊以台東體中代表參賽，分組第1晉級複賽，總教練陳峰岳表示，陳世展今年結束亞洲青棒賽後有遇到一段低潮期，動作有點跑掉、找不到原本好的感覺，休息調整約2個月後黑豹旗才又重新回到投手丘出賽，今天用球數精簡，面對打擊爆發力好的韓國隊，用快慢球路搭配，壓制打者遊刃有餘。

陳世展是台東體中的投手隊長，他坦言結束亞青賽事後回到母隊稍顯浮躁，無論心態、技術都沒有調整到很好，但主要還是心理層面的問題，感覺大家都在看他，也給自己太大的壓力。

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陳世展表示，那段期間會想辦法找其他事情做分散注意力，包括多閱讀，近期在看柔道女王連珍羚的新書，除了希望像她一樣，想要投到不想投為止，也從書中學到靜心方式。

今天比賽算是亞青過後投得最好的一場，陳世展表示，狀況可以調整回來很棒，也要為接下來最重要的木棒聯賽做準備，至於畢業後挑戰職棒當然是目標，但還是要先做好自己，技術層面有問很多教練建議，並且會拍攝投球影片對比動作差異做調整。（編輯：李亨山）1131211