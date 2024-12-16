加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

大專棒球聯賽林宇鴻再見二壘打 國體勝東大搶第11勝

2024/12/16 19:21（12/16 19:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽國立體大16日與台東大學交手，雙方鏖戰至延長賽第10局，國體林宇鴻（圖）敲出再見清壘二壘打，一棒送回3分，幫助球隊搶下勝利。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月16日
113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽國立體大16日與台東大學交手，雙方鏖戰至延長賽第10局，國體林宇鴻（圖）敲出再見清壘二壘打，一棒送回3分，幫助球隊搶下勝利。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年12月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北16日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽國立體大今天與台東大學鏖戰至延長賽第10局，國體林宇鴻敲再見清壘二壘打，率隊以5比4搶下預賽第11勝；上屆冠軍台北市大今天以8比5擊敗明新科大保晉級生機。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽國立體大今天與台東大學交手，兩隊9局打完2比2僵持不下，台東大學10局上攻下2分，國體大10局下追分，2人出局後靠著失誤、林宇鴻清壘二壘打，一棒送回3分，幫助球隊搶下勝利。

林宇鴻今天先發蹲捕、打9棒，6局下敲出安打帶有1分打點，8局下選到四壞保送，10局下再敲出致勝安打，總計3打數敲出2支安打，貢獻4分打點、為勝利打點；國體大賽後戰績11勝2敗。

上屆冠軍台北市大力保晉級8強機會，今天與明新科大交手，兩隊7局打完3比3戰成平手，台北市大8局上靠著保送、犧牲觸擊、林恩睿二壘打超前比數，再靠著觸身球保送、四壞保送攻占滿壘，滿壘時再獲觸身球保送多擠回1分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

北市大9局上再抓準對方投手、守備都有狀況，靠著觸身球保送、失誤、黃聖凱安打先拿1分，再靠著觸身球保送、失誤一口氣再跑回2分保險分。

明新科大9局下靠著保送、接連安打、高飛犧牲打追回2分，北市大後援投手黃韋豪適時回穩，沒有多掉分數，幫助球隊守住勝利，黃韋豪後援投1局失2分、無關勝敗，勝投記在前一任投手王為陞身上，王為陞今天中繼投2.2局無失分。（編輯：李亨山）1131216

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：