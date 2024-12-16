大專棒球聯賽林宇鴻再見二壘打 國體勝東大搶第11勝

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）大專棒球聯賽（公開一級）預賽國立體大今天與台東大學鏖戰至延長賽第10局，國體林宇鴻敲再見清壘二壘打，率隊以5比4搶下預賽第11勝；上屆冠軍台北市大今天以8比5擊敗明新科大保晉級生機。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）預賽國立體大今天與台東大學交手，兩隊9局打完2比2僵持不下，台東大學10局上攻下2分，國體大10局下追分，2人出局後靠著失誤、林宇鴻清壘二壘打，一棒送回3分，幫助球隊搶下勝利。

林宇鴻今天先發蹲捕、打9棒，6局下敲出安打帶有1分打點，8局下選到四壞保送，10局下再敲出致勝安打，總計3打數敲出2支安打，貢獻4分打點、為勝利打點；國體大賽後戰績11勝2敗。

上屆冠軍台北市大力保晉級8強機會，今天與明新科大交手，兩隊7局打完3比3戰成平手，台北市大8局上靠著保送、犧牲觸擊、林恩睿二壘打超前比數，再靠著觸身球保送、四壞保送攻占滿壘，滿壘時再獲觸身球保送多擠回1分。

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北市大9局上再抓準對方投手、守備都有狀況，靠著觸身球保送、失誤、黃聖凱安打先拿1分，再靠著觸身球保送、失誤一口氣再跑回2分保險分。

明新科大9局下靠著保送、接連安打、高飛犧牲打追回2分，北市大後援投手黃韋豪適時回穩，沒有多掉分數，幫助球隊守住勝利，黃韋豪後援投1局失2分、無關勝敗，勝投記在前一任投手王為陞身上，王為陞今天中繼投2.2局無失分。（編輯：李亨山）1131216