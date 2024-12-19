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爆米花聯盟台壽霸龍擊退台電 抱回隊史首座冠軍

2024/12/19 18:17（12/19 18:56 更新）
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2024年爆米花棒球聯盟19日進行冠軍戰，最終由台中台壽霸龍隊以2比0完封台電，奪下隊史首座爆米花冠軍，刷新最佳成績。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年12月19日
2024年爆米花棒球聯盟19日進行冠軍戰，最終由台中台壽霸龍隊以2比0完封台電，奪下隊史首座爆米花冠軍，刷新最佳成績。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 113年12月19日
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（中央社記者楊啟芳台北19日電）爆米花棒球聯盟今天進行冠軍戰，台中台壽霸龍隊靠著陳敏賜開轟，以及3名外籍投手合力完封對手，終場台壽霸龍隊以2比0擊退台電，奪下隊史首座爆米花冠軍，締造最佳成績。

2024年爆米花棒球聯盟台中台壽霸龍隊昨天4強擊退合作金庫，首度闖進冠軍戰，刷新隊史紀錄，也讓尋求5連霸的合庫夢碎。

冠軍戰今天在亞太成棒副球場進行，台中台壽霸龍隊在1局下率先展開攻勢，潘俊宇選到保送後，陽耀勳、洪宸宇接連敲出安打攻下1分；8局下陳敏賜再一棒轟出陽春全壘打，終場台中台壽霸龍隊就以2比0擊退台電，抱回冠軍獎盃。

台中台壽霸龍隊今天推出3名外籍投手登板，仲里翔貴用107球主投6局，僅被敲出3支安打，投2次保送、2次三振，沒有失分繳出優質先發，奪下勝投；接著猿渡大輝投2局、霍斯（Jack Fox）投1局也都沒有失分，3名投手聯手完封台電打線。

季軍戰部分，合作金庫以6比3擊退新北禾聯隊，奪下季軍。（編輯：龍柏安）1131219

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陳敏賜
爆米花棒球聯盟 李冠賢再見轟助台電搶勝爆米花陳敏賜開轟 湯登凱領軍台壽霸龍首勝入袋
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