春季聯賽陳敏賜曾翰宇開轟 助台壽霸龍搶下首勝

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（中央社記者謝靜雯台北28日電）全國成棒甲組春季聯賽預賽台壽霸龍今天與綺麗珊瑚交手，台壽霸龍隊曾翰宇、陳敏賜開轟，率隊以3比2搶下首勝；台灣運彩今天靠著曾佑恩滿貫砲以6比5擊敗富邦公牛。

114年全國成棒甲組春季聯賽26日開打，台中台壽霸龍隊昨天首戰不敵全越運動，今天與綺麗珊瑚隊交手，台壽霸龍2局下1人出局後曾翰宇陽春砲幫助球隊先馳得點。

台壽霸龍3局下陳敏賜也開轟，陽春砲替球隊多添分數，5局下再起攻勢，靠著保送、林雨力安打推進，再靠著高飛犧牲打多添1分保險分。

台壽霸龍先發投手仲里翔貴今天投7局被敲出2支安打，投出6次三振、5次四死球保送，無失分，楊尊凱中繼投1局無失分。

台壽霸龍隊投手江口駿希9局接手後援有狀況，投出觸身球保送，接連被敲安打，加上隊友守被失誤失掉2分（1分責失分），但及時回穩，沒有多掉分數、替球隊守住勝利。

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台灣運彩（輔仁大學）今天與富邦公牛（台灣體大）交手，台灣運彩3局打完1比5落後，4局上靠著曾佑恩滿貫砲、一棒超前，率隊以6比5搶勝。

台灣運彩先發投手石梓霖今天投8局被敲出8支安打，包括1發全壘打，失掉5分（3分責失分）、奪下勝投，李斯特後援投1局，被敲出1支安打，投出1次觸身球保送，無失分，有救援成功。（編輯：陳政偉）1140328