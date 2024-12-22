城市盃青少棒中山2連勝晉級 李以勒投打有表現

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）城市盃青少棒賽台中中山國中李以勒中繼1.1局無失分奪下勝投，還跑出國中生涯首支三壘打，率隊以10比0、4局擊敗新北市新泰國中，率先取得2勝晉級。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽台中中山國中昨天擊敗北市重慶國中，今天與新北市新泰國中交手，中山國中李以勒3局接手登板，投1.1局被敲2支安打、無失分奪下勝投，打擊方面3局下敲出帶有1分打點的三壘打，投打有表現。

中山總教練藍文權表示，今天先發投手陳揚茗控球稍微不穩，比賽前半段戰況比較膠著、僅有1分領先，所以3局提前換投，換上球速雖不快但控球比較好的投手李以勒登板，希望能穩守局面。

藍文權提到，李以勒打擊方面有力量，但因為腳程比較慢，平時上場打擊的機會也不算多，今天剛好有打擊機會，打出強勁的安打，跑出三壘打應該是第一次。

今天比數拉開之後，中山開始讓板凳球員依序上場，藍文權表示，難得在職棒等級的天母棒球場比賽，也是國內少見的人工草皮球場，把握機會讓球員都能上場體驗在這麼好的場地出賽感覺。

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李以勒自評今天投球表現不算好，很多球都無法控進好球帶，他透露因為天氣太過乾冷手指有點裂開影響表現，至於那支三壘打應該是國中生涯第一支，笑說跑到三壘「有點累」。

李以勒的爸爸李錦華曾短暫效力過中職統一7-ELEVEn獅隊，也是台灣首名赴墨西哥職業聯盟系統打球的球員，李以勒一直將爸爸視為偶像，提到將來想繼續打球，爸爸也有提醒體能方面要再提升。（編輯：李亨山）1131222