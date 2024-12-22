柯邵捷城市盃青少棒3安4打點 抽高變瘦盼再拚國手

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）城市盃青少棒賽台中中山國中柯邵捷單場3安4打點，率隊以10比0、4局擊敗新北市新泰國中；柯邵捷投打都是球隊倚賴的戰力，曾是U12世界盃國手，也盼國中再拚國手資歷。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽台中中山國中今天與新北市新泰國中交手，中山柯邵捷先發扛5棒、守左外野，1局下敲出安打、貢獻1分打點，3局下敲出二壘打、再送回2分，4局下敲出個人單場第3支安打、再替球隊送回1分，單場3安4打點、打擊表現最亮眼。

中山國中總教練藍文權表示，柯邵捷投球、打擊都扮演球隊重要的角色，今天沒有登板投球，打擊剛好有不錯發揮，都會提醒球員擊球確實，柯邵捷今天剛好在有得分機會時都有把握住。

柯邵捷自評此次比賽打擊調整不錯，投球和打擊相比，更喜歡當投手，目前最快球速約125公里，除了直球外還有曲球、滑球和變速球，最有信心的球路是變速球。

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柯邵捷是2022年U12世界盃棒球賽國手，但升上國中之後臉型、身材都變得不同，身高抽高超過10公分，但體重比國小時期還輕，他笑說：「我國小真的很胖，國中整個臉都瘦下去。」

柯邵捷表示，體態上的改變在場上也有感受到差異，力量可以發揮得更好，國中階段還沒有當過國手，打國際賽張力大，也希望國中可以再拚國手資歷；柯邵捷投手欣賞的是日籍好手菊池雄星、打擊欣賞大谷翔平。（編輯：李亨山）1131222