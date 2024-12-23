沈立宸球速進步17公里 城市盃與張可洛投打對決平手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）城市盃青少棒賽北市長安國中今天與桃園大園國中交手話題十足，長安沈立宸中繼登板與大園張可洛投打對決，2打席敲1安打「平手」，沈立宸半年球速增加近17公里進步多。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽台北市長安國中與桃園大園國中預賽最後一戰碰頭，長安陣中沈鈺傑之子沈立宸中繼登板，對決大園國中張泰山之子張可洛，沈鈺傑和張泰山今天也有到場邊觀賽。

兩人2局上對決，張可洛敲出右外野方向飛球出局，4局上對決則被張可洛敲出右外野方向安打，張可洛今天單場3打數敲出2支安打，沈立宸中繼登板投3.1局被敲出4支安打，失掉4分（2分責失分），長安終場以7比6搶下預賽3連勝。

長安總教練鄭凱名看見沈立宸的進步，直言這半年展現高度自主性，可能也是感受到隊內競爭，自我要求很高，進步非常多，球速從約110公里到現在進步到127公里，打擊也有進步。

沈立宸回憶，少棒時很常跟張可洛對決到，但國中應該是第一次，看到張可洛站上打擊區第一個想法：「好像很久沒遇到了」，稱讚張可洛打擊力量有進步，場上碰到享受對決。

沈立宸坦言有感覺到隊內競爭，怕沒有位置，所以練球更投入認真，他爸爸也有給訓練上的建議，近半年抽高至約175公分，球速也有顯著進步，但希望控球可以更穩定。（編輯：陳政偉）1131223