大園城市盃青少棒獲養分 張可洛對決沈立宸喊不能輸

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）城市盃青少棒桃園大園與北市長安交手，大園領先了4局差最後一個出局數以6比7吞敗，總教練陳嘉皇認為是很好的養分、給球員表現打99分；張可洛與沈立宸投打對決笑喊：「不能輸」。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽桃園市大園國中前4局打完6比2領先，5局下投手控球有狀況，單局出現5次四死球保送，最後也有守備瑕疵讓對手形成再見安打吞敗。

大園總教練陳嘉皇表示，當然覺得有點可惜，但給球員表現打99分，今天的先發投手蔡承岷表現不錯，投2.2局失掉2分責失分，但牛棚投手保送偏多是唯一缺點，相較起來大園球員臨場經驗還是不足，關鍵比賽就差最後一個出局數。

陳嘉皇表示，今天壓力其實在對手身上，也讓比較多的替補球員上場磨練，備戰之後一年的戰力，球員心理層面抗壓還是不足，但此次打擊有進步，「人算不如天算，打了大半場的好球，就差最後一個出局數，雖然很可惜，就回去再練。」

今天比賽另外一個話題，兩隊陣中「星二代」張泰山之子張可洛、長安陣中的沈鈺傑之子沈立宸投打對決，張可洛從沈立宸手中敲出1支安打，但也有1打席出局，兩人算是戰成「平手」。

張可洛、沈立宸少棒常常對決，國中應該是第一次遇到，張可洛笑說，「其實滿緊張的、感覺不能輸」，有覺得沈立宸球速變快。

張可洛已經國三，畢業後也考慮到日本打球，他記得國小1、2年級時曾跟著爸爸張泰山到日本，知道那時候很辛苦，後來也都會去看日職比賽，會觀察源田壯亮的守備，覺得日本訓練很紮實，嚮往日本球風。（編輯：張雅淨）1131223