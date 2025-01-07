中職選手出賽澳洲職棒 僑界受邀見證青棒加冕

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（中央社記者楊淳卉雪梨7日專電）澳洲職棒1月3日於布里斯本俠盜隊主場舉行，6名中華職棒選手赴澳交流，加入布里斯本俠盜隊對戰雪梨藍襪隊的系列賽。昆士蘭僑界受邀出席賽前的昆士蘭青棒隊加冕儀式，熱情向現場球迷宣傳1月18日舉辦的「台灣日」活動。

台澳棒球交流豐富，今年賽季，澳洲職棒與中華職棒攜手合作，由中華職棒補助球員赴澳洲職棒交流，加強中職潛力球員的實戰經驗。第二梯次加入布里斯本俠盜隊的6名球員，包括中信兄弟楊祥禾、統一7-ELEVEn獅姚杰宏、樂天桃猿李家明、味全龍拿莫．伊漾、富邦悍將王苡丞、台鋼雄鷹謝葆錡。

與會貴賓向中華職棒6位選手表達熱烈支持與歡迎，期盼他們在布里斯本俠盜隊展現實力，在國際賽場上發光發熱，一同促進台澳棒球文化的交流，展現台灣運動精神與風範。

除了職棒交流，昆士蘭棒球協會去年12月赴台參加「新北富邦國際城市U18棒球邀請賽」，為感謝僑界對昆士蘭青棒隊於台灣比賽時的支持，3日也特地邀請僑界貴賓一同見證加冕儀式，表達對球隊的鼓勵與祝福。

當天，昆士蘭州貿易暨投資處處長費裘娜(Juna Ferrett)擔任布里斯本俠盜隊主場開球嘉賓，並在賽前為即將參加澳洲雪梨「全國青棒錦標賽暨國手選拔」的昆士蘭青棒隊球員送上勉勵，鼓勵球員全力以赴、享受比賽，並預祝他們在賽事中創下佳績。

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駐布里斯本辦事處處長范厚祿亦藉此機會，向現場球迷推廣將於1月18日在布里斯本俠盜隊主場Viticon Stadium舉辦的「台灣日」活動，他提到，隨著台灣在世界十二強棒球賽中奪冠，台灣棒球的國際知名度顯著提升，期望透過此次「台灣日」活動，展現台灣文化魅力，提升國際能見度，讓更多人認識台灣。

共同受邀出席賽前舉行的昆士蘭青棒隊加冕儀式還包括昆士蘭台灣中心主任歐陽群、僑務委員陳秋燕，以及中華航空總經理蔡光政等。（編輯：韋樞）1140107

澳洲昆士蘭棒球協會去年12月赴台參加「新北富邦國際城市U18棒球邀請賽」，為感謝僑界支持昆士蘭青棒隊赴台比賽，特地邀請僑界貴賓一同見證3日的加冕儀式，表達對球隊的鼓勵與祝福。（台灣國際棒球交流發展協會提供）中央社記者楊淳卉雪梨傳真 114年1月7日