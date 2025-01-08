馬傑森代言公益路跑 期待受徵召參加經典賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北8日電）效力於中華職棒樂天桃猿的馬傑森，今天出席「花蓮卓溪Masial祝福公益路跑」代言活動時表示，期待有機會披上國家隊戰袍，當然希望能獲得徵召參加經典賽。

出生花蓮縣卓溪鄉的馬傑森，在小學2年級搬到萬榮鄉和媽媽住，國中就加入棒球隊訓練，雖然對於家鄉仍有印象，但加入職棒後就比較少返鄉。

馬傑森說：「對於卓溪鄉還是有印象，只是回去一次就得花比較多時間，職棒休兵期間還是要維持訓練，所以只能抽空回家鄉，其實從車站到部落，大概也只要20分鐘左右。」

談到下個中職賽季，馬傑森指出，最近都在加強身體素質，希望能彌補自己長打能力不足的缺點，增加多一些打擊爆發力，「去年賽季有點起伏不定，但也因此看到我的缺點，也算是好事。」

透過 Google News 追蹤中央社

上個中職賽季，馬傑森打擊率2成37、長打率2成86，一軍生涯5年還沒打過全壘打。

談到去年世界12強棒球賽台灣隊奪冠，馬傑森說，當時有跟國家隊打過熱身賽，也算是與有榮焉，自己當然很希望能跟上學長腳步，期望有機會能披上國家隊戰袍、為國爭光；至於2月的經典賽資格賽，目前還沒有收到消息。（編輯：張雅淨）1140108