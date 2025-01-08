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EASL新北國王續保晉級機會 林書豪：命運自己掌握

2025/1/8 22:03
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（中央社記者黎建忠台北8日電）新北國王當家球星林書豪，今天在東亞超級聯賽（EASL）對上琉球黃金國王，不但進攻出色，更守住對方射手岸本隆一，讓其全場僅12分；林書豪說：「剩餘的比賽都要拚全力，把命運掌握在自己手上。」

在今天賽前，新北國王戰績1勝2敗，想要晉級4強必須剩餘3場比賽全勝，今天獲勝後前景大好，甚至還有搶下分組第1的機會。

林書豪表示，前3場輸了2場有點可惜，這場比賽賽前，教練團不知道看了多少次的影片才擬定出策略，「我們每個人在自己的位置上都做得很好，尤其是防守的專注度。」

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林書豪也透露，「賽前就是要我去盯防琉球黃金國王的岸本隆一，他是一名很強悍的對手，得到我滿滿的尊重，我們首次交手時他幾乎打爆我們，所以今天我算是做得還不錯，直到第4節才讓他投進三分球。」

林書豪強調，這場比賽拿下來後，大家心態稍微篤定一點，「我們還有2場比賽，教練說只要全勝，我們晉級的命運就可以自己操控，甚至還有機會成為分組第1，這也是全隊努力的目標。」（編輯：李錫璋）1140108

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