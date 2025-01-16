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台師大林韋愷轟53分 UBA男一級次高

2025/1/16 20:13（1/16 20:26 更新）
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113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽持續進行，台師大16日以116比66痛宰萬能科大，其中林韋愷（左）單場就轟下53分。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月16日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽持續進行，台師大16日以116比66痛宰萬能科大，其中林韋愷（左）單場就轟下53分。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 114年1月16日
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（中央社記者黃巧雯台北16日電）台師大今天大專籃球聯賽（UBA）預賽以116比66痛宰萬能科大，林韋愷單場轟下53分，賽史僅次於呂政儒57分，也是94學年度UBA和超級籃球聯賽（SBL）切割後單場最高分球員。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級第4階段預賽在政治大學、輔仁大學兩地開打，在政大、健行科大、國立體大提前進8強後，稍早黎明學院以63比78不敵國立體大，也讓輔大鎖定晉級門票。

台灣師範大學今天迎戰萬能科大，林韋愷手感火燙，33投19中、攻下53分，率隊以116比66拿下第9勝，個人得分也締造史上次高紀錄，預計在大四畢業後投入選秀的他，也為自己力拚選秀身價。

根據大專體總統計，林韋愷超越台師大的彭柏樺（51分）、台灣藝術大學的阿拉薩（51分），成為UBA與SBL於94學年度切割以來，男一級最高、賽史次高得分球員。

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過去UBA、超級籃球聯賽尚未切割時，呂政儒在94學年度代表台北科大出賽，面對世新大學曾單場狂飆57分，仍是至今最高。

林韋愷本季曾在對戰世新大學一役締造大三元紀錄，截至目前為止，預賽場均得分21.2分的他，也超越健行科大劉丞勳，躍居得分王。（編輯：陳政偉）1140116

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