輔大睽違11屆大專棒球聯賽奪冠 林廷之獲MVP

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）大專棒球聯賽（公開一級）輔仁大學與國立體大爭冠，輔大林廷之找到「生存方式」，上壘率百分百、單場3安1打點，率隊以4比0搶勝，奪下睽違11屆的冠軍，為隊史第2冠。

輔仁大學上次闖進大專棒球聯賽冠軍戰是102學年度，當年冠軍戰因雨裁定與國體並列冠軍；輔大睽違11屆再闖冠軍戰，今天對手一樣是國立體大。

輔大3局上靠著保送、盜壘、許賀捷三壘打先馳得點，机桓宇補上安打送回第2分，4局上再靠著林廷之適時安打添分，5局上許賀捷率先敲出安打，靠著盜壘、曾譯威高飛犧牲打多添1分保險分。

輔大二年級野手林廷之今天先發打2棒、守左外野，1局上敲出安打，3局上選到四壞保送，4局上敲出帶有打點的安打，7局上敲出個人單場第3安，9局上再選到四壞保送上壘，單場5打席上壘率百分百，獲選賽會最有價值球員（MVP）。

輔大今天動用4任投手，林俊諺中繼投2.1局無失分，奪下勝投，石梓霖後援投2局僅被敲出1支安打，無失分，替球隊守住勝利、救援成功。

輔大總教練周德賢表示，林廷之進到球隊時，就發現有不錯腳程，但林廷之想要嘗試追求長打，「教練團放手讓他做，在追求長打的過程中軌跡有點跑掉」。林廷之試驗了1年後，最後決定聽教練的建議，在觸擊、戰術執行上都練到位，展現好的上壘率。

周德賢說：「林廷之找到屬於自己棒球生存的方式，如果能善用腳程優勢，相信未來更高的棒球殿堂也會有他的位置。」

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輔大睽違11屆奪下大專聯賽（公開一級）隊史第2冠，周德賢表示，希望下一個冠軍不要太久，也感謝企業支持棒球運動發展，並感謝校方大力支持，讓球隊有很好的訓練環境，很開心能用冠軍回饋。

周德賢提到，雖然過程中可能有不好的時候、有失誤，但一直鼓勵球員，全力以赴才能享受棒球，「我想將這個觀念帶給大家，打棒球的初衷都是覺得棒球很好玩，不要被成績綁架」，結果自然會產生。（編輯：唐聲揚）1140119