郭冠宏首度挺進桌球世界百名內 年底拚前40名

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）16歲台灣桌球小將郭冠宏在闖進世界桌球職業大聯盟（WTT）馬斯開特挑戰賽男單4強後，本週世界排名升至第92名，首度挺進前100名，教練黃聖盛期待郭冠宏年底前能躋身前40名。

郭冠宏今年開季表現亮眼，排名從年初在200名之外，先是升至第191名，而他在WTT馬斯開特挑戰賽一連擊敗中國選手向鵬、法國選手巴德（Lilian Bardet），4強雖敗給中國新星陳垣宇，但已締造個人最佳成績。

國際桌球總會（ITTF）今天公布最新世界排名，郭冠宏男單排名狂升99名、來到第92名，目前16歲未滿4個月的他首度挺進世界100名內。

值得注意的是，現任台灣一哥林昀儒目前23歲，當初在2018年上半年擠進前百名，而郭冠宏更快達成這項成就。

教練黃聖盛接受中央社訪問時表示，今年初就有為郭冠宏訂定目標，希望年底能排在前40名內，目前評估覺得有機會，期待接下來持續有好表現。

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黃聖盛指出，今年將是郭冠宏挑戰各國好手的一年，不太需要有什麼包袱，「我也有跟他說，就是盡量去拚，反正如果技術上有困難，我們就空一段時間，不比賽、加強技術端，然後出去再繼續挑戰。」

男單部分，林昀儒、高承睿分別排第12、24名持平；女單方面，鄭怡靜排名第8，黃怡樺排名第36，而近期表現出色的17歲小將葉伊恬，排名前進25名、來到第111名。（編輯：張雅淨）1140121