加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
卓榮泰：總預算案等待立院最終數字 研議提出覆議
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA亞歷山大轟生涯新高54分 雷霆賞爵士4連敗

2025/1/23 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天靠著當家球星亞歷山大攻下生涯新高54分，率隊以123比114擊敗猶他爵士，送給對手4連敗，而雷霆戰績36勝7敗，追上聯盟龍頭克里夫蘭騎士。

雷霆今天在主場迎戰西區墊底的爵士，首節一度陷入10比18落後，靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節獨攬15分，以31比29超前，上半場結束兩隊仍維持2分差距。

亞歷山大第3節持續輸出火力，單節再轟下18分，幫助雷霆將領先差距拉開至95比89。

儘管柯林斯（John Collins）決勝節率爵士一度追成只剩1分差，而亞歷山大再度挺身而出，幫助雷霆鞏固領先優勢，並將主場連勝場次推進至13場。

雷霆贏球後，戰績36勝7敗，由於聯盟龍頭騎士今天以108比109不敵休士頓火箭，也讓雷霆趁機追上騎士。

雷霆的亞歷山大狂飆54分，生涯得分首度突破50分大關，外加8籃板、5助攻、3抄截，根據美國媒體運動畫刊報導，這是雷霆史上單場第9次有球員得分50分以上，過去也僅有杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）曾辦到。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

亞歷山大不僅是本季年度最有價值球員（MVP）熱門人選之一，還有機會問鼎得分王頭銜，目前場均32分暫居第1，排名第2的是「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）31.5分。

雷霆除了亞歷山大外，威廉斯（Jalen Williams）攻下全隊次高25分，至於爵士則是先發5人得分均雙位數，以柯林斯表現最佳，拿下22分、12籃板，依舊未能阻止球隊吞下4連敗。（編輯：張雅淨）1140123

NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA湖人賞巫師11連敗 40歲詹姆斯大三元史上第2人
106
更多編輯台推薦新聞：