NBA亞歷山大轟生涯新高54分 雷霆賞爵士4連敗

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天靠著當家球星亞歷山大攻下生涯新高54分，率隊以123比114擊敗猶他爵士，送給對手4連敗，而雷霆戰績36勝7敗，追上聯盟龍頭克里夫蘭騎士。

雷霆今天在主場迎戰西區墊底的爵士，首節一度陷入10比18落後，靠著亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節獨攬15分，以31比29超前，上半場結束兩隊仍維持2分差距。

亞歷山大第3節持續輸出火力，單節再轟下18分，幫助雷霆將領先差距拉開至95比89。

儘管柯林斯（John Collins）決勝節率爵士一度追成只剩1分差，而亞歷山大再度挺身而出，幫助雷霆鞏固領先優勢，並將主場連勝場次推進至13場。

雷霆贏球後，戰績36勝7敗，由於聯盟龍頭騎士今天以108比109不敵休士頓火箭，也讓雷霆趁機追上騎士。

雷霆的亞歷山大狂飆54分，生涯得分首度突破50分大關，外加8籃板、5助攻、3抄截，根據美國媒體運動畫刊報導，這是雷霆史上單場第9次有球員得分50分以上，過去也僅有杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）曾辦到。

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亞歷山大不僅是本季年度最有價值球員（MVP）熱門人選之一，還有機會問鼎得分王頭銜，目前場均32分暫居第1，排名第2的是「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）31.5分。

雷霆除了亞歷山大外，威廉斯（Jalen Williams）攻下全隊次高25分，至於爵士則是先發5人得分均雙位數，以柯林斯表現最佳，拿下22分、12籃板，依舊未能阻止球隊吞下4連敗。（編輯：張雅淨）1140123