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陳傑憲喊話「在亞太奪冠」 獅領隊：越來越看到方向

2025/2/2 16:38
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（中央社記者謝靜雯台南2日電）中職統一7-ELEVEn獅隊今天開訓，陳傑憲連任隊長喊話盼「球隊可以在亞太拿下總冠軍」；領隊蘇泰安表示，目前亞太棒球訓練中心招標條件還沒出來，但已有「越來越看到方向」。

獅隊今天在台南市立棒球場舉行開訓典禮，陳傑憲沒有異議通過續任隊長，同時也獲頒獅隊年度「淬鍊獎」，陳傑憲感謝隊友信任，分享去年擔任世界12強棒球賽台灣隊長經驗，希望大家在場上要相信自己是最好的，團隊凝聚力最重要，凝聚就可戰勝對手，「今年我們一定會不一樣」。

陳傑憲也分享開季心願卡願望，提到每年固定會寫下的目標是身體健康平安，也喊話希望今年「球隊可以在亞太拿下總冠軍。」

獅隊今年春訓前半段在台南亞太國際棒球訓練中心，之後移回台南市立棒球場，總教練林岳平表示，移回台南棒球場一定會有點影響，受限場地，沒辦法像在亞太那樣讓訓練時程更簡潔，但為了消化全員到齊後可能比較冗長的打擊練習，也有在台南市立棒球場左外野增設室內打擊籠網。

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對於今年是否有機會進駐亞太棒球訓練中心比賽，領隊蘇泰安表示，亞太招標條件還沒出來，但知道台南市政府也很積極在處理協調，希望未來有機會可以達到雙贏、甚至三贏局面。

蘇泰安也提到，啟用新的場地作為職棒比賽場，聯盟有嚴格規定，須透過測試，不符合標準的地方須修改，目前還沒辦法說個時間，只能說等待招標公告，但已經「越來越看到方向」。（編輯：陳仁華）1140202

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