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辜仲諒宴請世界12強賽教練團 致贈勞力士有巧思

2025/2/4 11:25
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（中央社記者謝靜雯台北4日電）台灣去年底奪下世界12強棒球賽冠軍，中華民國棒球協會理事長辜仲諒發出新台幣7000萬元獎金，昨天也宴請教練團並特別致贈勞力士手錶，以表感謝。

世界12強棒球賽台灣奪下世界冠軍，教練團延續率隊拚2月底在台灣開打的世界棒球經典賽（WBC）資格賽。中職今天發出新聞稿表示，棒協理事長辜仲諒愛才惜才，期待教練團能延續12強氣勢，帶隊闖進WBC會內賽，也提到若國家隊常態化各方有共識、水到渠成，希望教練團可以續留，讓台灣棒球持續在國際棒壇發光發熱。

辜仲諒送教練團勞力士手錶，值得注意的是，勞力士錶面的日期、時間頗具巧思，恰好是去年台灣在12強冠軍戰奪冠的那一刻，別具紀念價值。

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中職透過新聞稿表示，席間辜仲諒與中職會長蔡其昌相談甚歡，兩人齊聲表示棒協與中職團結一心，相信對推動台灣棒球絕對是正向發展，才是國家之福，雙方也會繼續保持密切合作。

總教練曾豪駒表示，12強賽期間感謝有辜仲諒與蔡其昌的照顧與支援，讓教練、球員們無後顧之憂，有這樣的棒球環境真的很幸福。（編輯：張雅淨）1140204

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