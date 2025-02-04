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廖任磊改披悍將戰袍 本來想去日本獨立聯盟

2025/2/4 14:22（2/4 14:51 更新）
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中華職棒身高達201公分的投手廖任磊（圖）今年改披富邦悍將戰袍，至於新球季目標，他表示，「希望幫助富邦拿到總冠軍，成為球隊的力量，做好球隊的一個齒輪」。中央社記者楊啟芳攝 114年2月4日
中華職棒身高達201公分的投手廖任磊（圖）今年改披富邦悍將戰袍，至於新球季目標，他表示，「希望幫助富邦拿到總冠軍，成為球隊的力量，做好球隊的一個齒輪」。中央社記者楊啟芳攝 114年2月4日
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（中央社記者楊啟芳嘉義4日電）身高201公分投手廖任磊今年改披富邦悍將戰袍，他表示，去年底自請離開味全龍有很多考量，主要是想轉換環境、挑戰日本獨立聯盟，但找到球隊前先接到悍將電話，目前非常適應。

31歲的投手廖任磊過往有美職小聯盟、日職讀賣巨人及西武獅隊經驗，2020年到中信兄弟擔任自行培訓選手，這年季中選秀加盟味全龍隊，不過去年底自請被放在味全龍60人契約名單之外，今年球季轉戰富邦悍將。

談到加入悍將的契機，廖任磊今天表示，這是累積下來思考過後的決定，「原因很多，主要本來想法是想換個環境，以出國為優先，想要去日本獨立聯盟那邊打球，才會做這個決定，不過在下決定之前富邦有打電話來。」

當時廖任磊是接到是悍將副領隊兼農場主管林威助的電話，廖任磊表示，一開始林威助主要是確認他有沒有合約、目前狀況，「那時候是還沒有合約，我覺得誠信滿重要的，日本那邊就先不去，這個是互相，也很感謝富邦球團、校長（領隊林華韋）。」

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來到富邦悍將後，廖任磊認為這裡環境很棒、非常適應，而且因為身高201公分的他身材比較特殊，教練也有跟他溝通很多事情。另外，廖任磊與悍將新任一軍牛棚教練許銘傑以前在西武獅隊共事過，廖任磊說：「很熟悉，他也給我很多方向。」

廖任磊指出，目前已經進牛棚練投，春訓會先累積投球數；至於今年新球季目標，他說：「希望幫助富邦拿到總冠軍，成為球隊的力量，做好球隊的一個齒輪。」（編輯：李亨山）1140204

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