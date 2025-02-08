陽念希從小設定目標 2月底赴舊金山圓「美」夢

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）出身花蓮的19歲投手陽念希加盟美職舊金山巨人，目標5年上大聯盟。母親吳馨怡說，兒子國小從田徑改練棒球就以旅美為目標，高中起離鄉背井築夢，會每天報平安、不讓家人擔心。

陽念希上月與美職巨人隊簽約，預計2月底飛往美國舊金山展開訓練，花蓮市長魏嘉彥今天頒發花蓮之光錦旗，恭喜他一圓「美」夢。

如願踏上旅美路，陽念希說，很興奮，想趕快啟程，到美國後會跟著球隊訓練計畫，以不受傷、加強實力為目標，慢慢將球速提升，希望5年後登上大聯盟。

陽念希說，若沒有家人的支持，不會有這樣的成績，他鼓勵同樣在偏鄉打球的小球員，「一定要有夢想，有夢想就會努力實現。」

陽念希的父親陽東益是前中職選手，退役後投身花蓮培訓基層球員，目前是化仁國中棒球隊教練。陽念希從小就喜歡運動，國小原主練田徑，五年級主動提出要轉學到有棒球隊的學校，還要求補習英文，小小年紀就以旅美為目標。

陽東益說，陽念希最大的優勢就是身高，在國中時期表現也很突出，常為球隊建功，雖然出身偏鄉球隊，優異表現讓他被外縣市球隊看中，高中選擇到平鎮高中精進球技，如今達成夢想，一家人都很替他開心與驕傲。

陽東益說，陽念希高中畢業後有獲其他球探關注，但都不明確，看到身邊隊友陸續簽約旅外或中職，陽念希也有點急，當時夫妻倆就鼓勵他，只要有機會，不管哪一隊、簽約金多少，就簽約，所以這次巨人隊球探接觸，只考慮1天就簽約了。

談到兒子的築夢過程，吳馨怡數度哽咽，她說，陽念希國中加入爸爸的球隊訓練，頂著「教練的兒子」光環跟壓力，為了不讓隊友們認為是靠關係取得先發資格，總比別人更努力練習，在學校都稱陽東益為教練，絕不叫爸爸。

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吳馨怡也分享，陽念希高中獨自到外地唸書，球隊週間統一保管手機，陽念希每天晚上7、8時都會用公用電話打回家報平安，連去外地比賽都會主動告知飯店名稱、房號，讓家人們放心，是很貼心的孩子。

吳馨怡說，18歲是要大不要、要小不小的年紀，陽念希要獨自飛往美國發展，雖然捨不得，仍會祝福他在美國平安健康、棒球路走得更長遠，一家人會永遠支持他。（編輯：龍柏安）1140208

棒球投手陽念希（右3）加盟美職舊金山巨人隊，即將啟程赴美訓練，花蓮市長魏嘉彥（左3）8日頒發「花蓮之光」錦旗，恭喜他一圓「美」夢。中央社記者張祈攝 114年2月8日