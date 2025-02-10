林鉑濬回憶高中自曝是愛哭包 向隊友徐翔聖送祝福

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）加盟美職西雅圖水手隊投手林鉑濬今天出席高中木棒聯賽記者會，回憶高中生涯自爆是「愛哭包」，因為把勝負看很重；高中隊友徐翔聖入選經典賽資格賽，也祝福他學習經驗變更好。

18歲投手林鉑濬今年初確定與美職西雅圖水手隊簽約，合約總值近55萬美元（約新台幣1806萬元），林鉑濬表示，目前在台灣維持自主訓練，也慢慢開始牛棚，雖然顆數還沒有很多，但訓練進度都會回報給球團知道，之後再銜接球團給的課表。

鶯歌工商隊友投手徐翔聖此次入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）集訓，林鉑濬表示，彼此沒有特別講什麼，但很恭喜他、也祝福他，希望能在經典賽資格賽學到經驗、讓自己變得更好。

林鉑濬高中3年都入選青棒國手，被問起會不會渴望打一級國際賽事，林鉑濬表示，有機會當然會想，但這也是要有一點運氣，自評起步比較晚，現階段先想辦法提升自己。

林鉑濬還在等待簽證，預計3月赴美，旅美生涯首個賽季，他表示，希望健康出賽，提早學習美國那邊的訓練和比賽系統。

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今天出席113學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事記者會，林鉑濬回憶高中生涯，木棒聯賽是最重要的比賽，印象最深刻是兩度打入4強都有遇到普門中學，原本大比分領先最後都被翻盤的悔恨，希望鶯歌學弟可以幫他們復仇。

林鉑濬自曝是「愛哭包」，高中生涯比賽贏也哭、輸也哭，因為每場比賽都很重要，把勝負看很重，所以才會有比較豐沛的情緒反應，也勉勵學弟們「勇於挑戰、全力求勝、球場上見。」（編輯：李亨山）1140210