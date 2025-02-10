加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
流感B型山形株已絕跡 疾管署：秋冬流感疫苗改打3價 估買700萬劑
首頁 / 運動

林鉑濬回憶高中自曝是愛哭包 向隊友徐翔聖送祝福

2025/2/10 16:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北10日電）加盟美職西雅圖水手隊投手林鉑濬今天出席高中木棒聯賽記者會，回憶高中生涯自爆是「愛哭包」，因為把勝負看很重；高中隊友徐翔聖入選經典賽資格賽，也祝福他學習經驗變更好。

18歲投手林鉑濬今年初確定與美職西雅圖水手隊簽約，合約總值近55萬美元（約新台幣1806萬元），林鉑濬表示，目前在台灣維持自主訓練，也慢慢開始牛棚，雖然顆數還沒有很多，但訓練進度都會回報給球團知道，之後再銜接球團給的課表。

鶯歌工商隊友投手徐翔聖此次入選世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）集訓，林鉑濬表示，彼此沒有特別講什麼，但很恭喜他、也祝福他，希望能在經典賽資格賽學到經驗、讓自己變得更好。

林鉑濬高中3年都入選青棒國手，被問起會不會渴望打一級國際賽事，林鉑濬表示，有機會當然會想，但這也是要有一點運氣，自評起步比較晚，現階段先想辦法提升自己。

林鉑濬還在等待簽證，預計3月赴美，旅美生涯首個賽季，他表示，希望健康出賽，提早學習美國那邊的訓練和比賽系統。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

今天出席113學年度高中棒球聯賽（木棒組）賽事記者會，林鉑濬回憶高中生涯，木棒聯賽是最重要的比賽，印象最深刻是兩度打入4強都有遇到普門中學，原本大比分領先最後都被翻盤的悔恨，希望鶯歌學弟可以幫他們復仇。

林鉑濬自曝是「愛哭包」，高中生涯比賽贏也哭、輸也哭，因為每場比賽都很重要，把勝負看很重，所以才會有比較豐沛的情緒反應，也勉勵學弟們「勇於挑戰、全力求勝、球場上見。」（編輯：李亨山）1140210

林鉑濬
林鉑濬加盟美職水手隊 首個賽季目標健康拚上1A18歲右投林鉑濬將加盟美職水手隊 曾獲亞青MVP
徐翔聖
19歲投手徐翔聖投入WBCQ集訓 坦言不安但相信自己國體曾偉喆設球速目標拚旅外 下個盃賽有望再現二刀
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：