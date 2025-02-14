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新莊棒球場整修後首亮相 悍將3/9測試賽迎戰龍隊

2025/2/14 14:05
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）中職富邦悍將隊今天公布自辦熱身賽賽程，從18日至3月11日共安排9場，其中3月9日與味全龍隊比賽將回到主場新莊棒球場，也是新莊棒球場更新工程後的測試賽。

中華職棒富邦悍將隊備戰新球季安排自辦熱身賽，前3場比賽安排在稻江棒球場舉行，18日與韓職樂天巨人隊交手，20日與統一7-ELEVEn獅隊交手，23日與台鋼雄鷹隊交手，這3場不開放入場。

悍將25日安排將在台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場迎戰韓職NC恐龍隊，27日在斗六棒球場與味全龍隊交手，3月2日再回到台南亞太與NC恐龍隊交手，5日在稻江棒球場與台鋼雄鷹交手，稻江場次不開放入場。

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3月9日比賽亮點是將回到主場新莊棒球場迎戰味全龍隊，11日再赴亞太棒球場與獅隊交手，也是新莊棒球場更新工程後首度亮相。

新莊棒球場季後更新工程包括界外區更換人工草皮，外野地坪整修及觀眾席座椅更新，內野看台防漏工程、照明系統更新及廣場地坪整修。（編輯：陳政偉）1140214

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