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林子偉備戰WBCQ打出品質 集訓適應大巨蛋外野視野

2025/2/14 20:50
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（中央社記者謝靜雯台北14日電）林子偉備戰經典賽資格賽，昨天與韓職樂天巨人隊交流賽敲出直擊全壘打牆二壘打，自評有把品質打出來，沒特別追求全壘打，守備定位二壘為主，練習時先適應大巨蛋外野接球感覺。

林子偉投入世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）集訓定位二壘，12日與韓職樂天巨人隊交流賽先發與游擊手張育成搭配，昨天比賽後半段也有接替上場守二壘。

林子偉表示不會陌生，2019年亞洲棒球錦標賽時也和張育成二壘、游擊搭配過，林子偉2023年經典賽則是以外野為主；林子偉說，可以再一起披上國家隊的球衣是很光榮的事情，穿上這件衣服也不容易。

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總教練曾豪駒先前曾提到，如果外野有需要，林子偉也可能守外野。林子偉表示，沒有在台北大巨蛋守過外野，在集訓階段有到外野適應，大巨蛋天花板黑白都有，有時候看球可能會比較模糊，還是要抓一下感覺。

與韓職樂天巨人交流賽首戰林子偉沒有安打，昨天比賽後半段上場，8局上敲出直擊全壘打牆的二壘打，林子偉表示，12日比賽感覺還沒有掌握很好，曾豪駒也有提醒動作，有怪怪的地方會提出討論、從機制開始調整，昨天擊球感覺不錯，現階段主要把球打平、節奏和品質打出來，沒有刻意去想全壘打。（編輯：管中維）1140214

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