NBA新秀挑戰賽亞軍 林書豪執教G聯盟隊無緣明星賽

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（中央社舊金山14日綜合外電報導）美國職籃NBA全明星週首日舉行新秀挑戰賽，台裔球星林書豪執教的G聯盟隊今天在冠軍戰以14比25敗給C隊，無緣挺進明星賽。

由於今年NBA全明星週新秀挑戰賽在金州勇士主場「大通中心」（Chase Center）舉行，因此4支球隊總教練全都跟勇士有關，包括哈達威（Tim Hardaway）領軍的T隊（Team T）、李奇蒙（Mitch Richmond）帶隊的M隊（Team M），以及由穆林（Chris Mullin）掛帥的C隊（Team C），加上林書豪帶領的G聯盟隊。林書豪曾在2010年至2011年賽季為勇士效力。

新秀挑戰賽以目標得分制取代傳統的計時制，準決賽階段由先獲40分的一隊晉級，冠軍戰階段則以率先拿下25分的球隊奪冠。

C隊今天憑藉聖安東尼奧馬刺新秀卡索（Stephon Castle）跳投進球致勝，以40比34擊敗T隊，率先晉級冠軍戰。卡索繳出6分4籃板4助攻。猶他爵士的喬治（Keyonte George）為C隊貢獻10分。T隊最高分則是多倫多暴龍球員狄克（Gradey Dick）12分。

G聯盟隊則是靠著麥高文斯（Bryce McGowens）三分球絕殺，終場40比39擊敗M隊，搶下冠軍戰門票。米勒（Leonard Miller）為G聯盟隊攻下14分。湯普森（Amen Thompson）為M隊挹注11分。

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G聯盟隊接著與C隊進行冠軍戰，C隊在卡索帶領下打出一波17比2。卡索助喬治大空檔命中三分球致勝，率C隊以25比14擊敗G聯盟隊。卡索獲選新秀挑戰賽最有價值球員（MVP）。

C隊接下來將由美國女子職籃WNBA傳奇人物帕克（Candace Parker）領軍，參加美東時間16日晚間8時（台灣時間17日上午9時）明星賽。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1140215