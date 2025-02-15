孫易磊莊陳仲敖加入WBCQ集訓 模擬賽徐若熙飆速

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）旅日投手孫易磊、旅美投手莊陳仲敖今天加入經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊集訓；台灣隊也安排與中職味全龍隊模擬賽，先發投手徐若熙投3局最速152公里。

效力於日職北海道日本火腿鬥士隊的投手孫易磊、美職奧克蘭運動家隊投手莊陳仲敖加入台灣隊訓練，兩人都表示，加入球隊、面對即將到來的賽事很期待。

莊陳仲敖今年受邀大聯盟春訓，原本返台班機預定14日晚上抵台，但在轉機時遇到班機延遲，15日清晨才抵台，下飛機後立刻至球隊完成報到。

莊陳仲敖透過聯盟新聞稿表示，在飛機上就在想，要如何盡快適應這個球隊、怎麼和大家聊天等，早上到飯店的時候就與幾名隊友打招呼，聊一些棒球相關話題，包括球隊前幾天用什麼模式訓練等，也提到經過一整天的訓練過程，應該很快就能融入這個團隊。

孫易磊對正式比賽場地台北大巨蛋不陌生，2023年亞洲棒球錦標賽就曾在大巨蛋出賽，再度披上成棒代表隊球衣，孫易磊表示，強度更高，氛圍也不一樣，感覺更亢奮。

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孫易磊提到，加入團隊後，遇到很多過去在電視上看過的學長，能夠在同一個球隊當隊友很榮幸，一到球隊就遇到投手教練林岳平，「過去只在電視上看過他，這次在球隊看到他，覺得他蠻親切的」。

今天台灣隊在天母棒球場安排與中職味全龍隊實戰演練模擬賽，先發投手徐若熙用34球投3局，僅被敲1支安打，沒有投出保送與三振，最快球速152公里；宋晟睿比賽打2棒，前兩打席都敲出長打、有1得分，林佳緯也有敲出二壘打，台灣隊團隊總計敲出9支安打，其中有5支長打。（編輯：管中維）1140215