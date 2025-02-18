鄭宇宙影片送上祝福 林鉑濬盼早點適應旅美生活

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北18日電）美職西雅圖水手隊今天為台灣旅美好手林鉑濬舉辦加盟記者會，去年在亞青賽認識的韓國好手鄭宇宙透過影片送上祝福，林鉑濬也透露，自己去年就開始學英文，盼提早適應旅美生活。

林鉑濬最快球速可達154公里，有著不錯的球威，不過林鉑濬自知旅外後會面臨諸多考驗，他表示不會太心急，會計畫性地增重，球感維持是這半年努力的方向。林鉑濬也希望能保持身體健康，早點適應美國的環境，穩定提升表現。

在今天的加盟記者會上，去年韓職韓華鷹隊第1指名鄭宇宙透過影片獻上祝福，2人是在去年U18亞洲青棒錦標賽成為好友。對於鄭宇宙的驚喜祝福，林鉑濬表示，「那時候手機傳訊息，很剛好認識到這個朋友，知道他很厲害，雖然認識他沒有很久，但其實在亞青時跟他有滿多回憶的。」

林鉑濬指出，在亞青賽時他會跑去鄭宇宙的房間，「他也會來我們房間，彼此交流，希望之後可以在美國見面，甚至可以一起出去玩。」2人也相約未來在美國大聯盟相見。

談到順利旅外的心路歷程，林鉑濬表示，「高三這1年來其實滿緊張的，因為自己原本設定目標想要旅外，後面有跟經紀公司討論，知道水手隊在投手養成在大聯盟排名前3，最後就決定加入水手，希望日後可以更努力讓自己有機會圓夢。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

為了能更適應旅美生活，林鉑濬指出，從去年亞青賽過後就有補習英文，以生活會話為主，「希望能在美國跟隊友、教練溝通。」對於即將旅美的心情，林鉑濬則說：「其實滿緊張的，但也很期待自己在那邊的實力大概在哪裡，不過也覺得是新的開始，放輕鬆好好去面對就好。」

談到今年目標，林鉑濬表示，希望第1年可以健康出賽，也希望球季末可以先踏上1A。（編輯：張雅淨）1140218