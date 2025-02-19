謝淑薇攜手奧斯塔朋科 挺進杜拜網賽女雙8強

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（中央社記者陳容琛台北19日電）台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在杜拜女網賽的女雙次輪，以6比2、6比2力退「美墨組合」，順利搶下女雙8強門票。

在澳洲網球公開賽與冠軍擦肩而過、摘下女雙亞軍後，謝淑薇、奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）本週攜手征戰世界女子職業網球協會（WTA）1000等級的杜拜女網賽，兩人榮膺賽會第3種子，且在首輪輪空的情況下，直接挺進女雙16強。

「台拉聯軍」今天在女雙16強面對美國柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）、墨西哥奧爾摩斯（Giuliana Olmos）的組合，首盤雖率先遭到突破，不過經過短暫調整後，謝淑薇、奧斯塔朋科繳出宰制表現，不僅驚險守住第7局的破發危機，還連破對手3個發球局，順利以6比2先馳得盤。

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延續首盤的好手感，謝淑薇、奧斯塔朋科次盤仍帶給對手極大壓力，在連破2個發球局後，手握5比1領先，即便第7局遭到破發，但「台拉聯軍」穩紮穩打，並未給予對手逆轉機會，最後第8局如願再度上演破發，同時帶走比賽勝利，確定前進女雙8強。

接下來「台拉聯軍」將與美國瑪蒂克桑茲（Bethanie Mattek-Sands）、巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）在女雙8強正面交鋒，力拚4強門票，進而挑戰本季首座冠軍。（編輯：戴光育）1140219