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WBCQ林維恩中繼登板飆速 令人期待未來表現

2025/2/21 23:32（2/21 23:52 更新）
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世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日火熱開打，晚間台灣隊首戰西班牙，台灣隊4局上更換投手，由左投林維恩（圖）登板中繼。中央社記者張新偉攝　114年2月21日
世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）21日火熱開打，晚間台灣隊首戰西班牙，台灣隊4局上更換投手，由左投林維恩（圖）登板中繼。中央社記者張新偉攝　114年2月21日
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（中央社記者謝靜雯台北21日電）19歲投手林維恩今天在世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）對西班牙隊中繼1局3K無失分、飆破150公里，善用上竄特性，自評表現90分，成棒國際賽首登板展現大將之風，令人期待未來。

林維恩是2023年U18世界盃棒球賽代表隊成員，2024年與美國職業棒球奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）簽約，首度披上成棒國際賽戰袍拚WBCQ。

WBCQ台灣隊首戰在台北大巨蛋交手西班牙隊，前3局打完2比4落後，4局上林維恩接手中繼，先投出三振後被敲安打，接著連飆2K，官網顯示最快球速94.7英里（約152公里）、現場測得150公里。

林維恩總計用15球投1局，沒被敲出安打、投出3次三振，無失分，無關勝敗；台灣隊總教練曾豪駒表示，林維恩表現凸出，本身具備能力，很難得首度站上一級賽事舞台就有這樣的表現，希望接下來的比賽繼續發揮能力幫球隊。

林維恩笑說，在場邊較緊張，首次面對超過3萬名觀眾，站上投手丘就是自信面對、跟對手拚，不讓對方掌握失投球。西班牙隊打者對失投球掌握度高，相信兩隊彼此都有情蒐。

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他說，他知道他的直球有上竄特質，在美國時也觀察過拉丁美洲球員對偏高直球掌握度不高，這場利用優勢，狀況調整得不錯。

球速部分，林維恩表示，150公里應是平生涯最速，如果是152公里就是突破，自評表現90分，不足的10分，「比賽還沒結束、不能太自滿。」（編輯：李明宗）1140221

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