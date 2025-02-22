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台灣小將風佑築遭逆轉 射箭亞洲盃女子反曲弓鍍銀

2025/2/22 18:27
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（中央社記者黎建忠台北22日電）在泰國曼谷舉行的射箭亞洲盃今天進行女子反曲弓金牌戰，台灣18歲小將風佑築面對印地好手瑪哈托（Basanti Mahato），不幸以4比6的積分遭對手逆轉落敗，最終屈居銀牌。

目前就讀新北市明德高中3年級的風佑築，在這次射箭亞洲盃一路過關斬將，今天的金牌戰面對印度瑪哈托，首輪分別射下10、9、10分，以29比28力壓對手，率先搶下2分積分。

射出信心的風佑築，第2輪表現更完美，直接飆出3支10分箭、再以30比27取得4比0的積分領先。

眼看有機會摘下個人在成年賽事首面國際賽金牌，沒想到第3、4輪分別以28比30、28比29落敗，雙方積分也戰成4比4平手。

來到關鍵第5輪，風佑築嚴重失常，3支箭都僅射下8分，最終以24比29丟掉第5輪以及比賽勝利。

教練林芳瑜在接受中央社記者訪問時表示，其實整體來說，前4輪表現都很不錯，分數也都在28分以上，只是印度選手在第3輪射下30分滿分後，整個氣勢都上來了，全隊的加油聲也很響亮，對他們幫助很大。

林芳瑜強調，最後1輪從第2支箭開始，確實有點急躁，節奏也亂掉了，「我賽後也跟選手提到這個部分，從領先到被追平，心態上還是要穩住，這才是最關鍵的部分。」

林芳瑜指出，這次亞洲盃的收穫非常多，「尤其以往佑築算是企圖心比較缺乏的選手，但這次從資格賽就展現很強大的氣場，表現跟之前都不一樣。」

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未來大有可為的風佑築，去年巴黎奧運選拔賽以些微差距排在第4，差點就能完成五環殿堂夢想，不過她毫不氣餒，代表協會青年隊以出色表現，在中華企業射箭聯賽獲選為箭林之后。

至於男子反曲弓銅牌戰，代表台灣出戰劉泰言面對馬來西亞選手巴薩明（Muhammad Syafiq Busthamin），以25比28、27比25、25比27、30比27、28比26，積分6比4後來居上獲勝，替台灣再帶回1面銅牌。（編輯：龍柏安）1140222

風佑築
亞洲盃射箭賽 台灣小將風佑築女子反曲弓爭金戴宇軒奪企業聯賽箭王 目標世界盃首面個人獎牌
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