WBCQ伍祐城首戰被狙擊 找回自信「好像可以做到」

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）WBCQ台灣隊投手伍祐城雖然在首戰對西班牙狀況不佳，不過昨天對南非後援投1局無失分。他今天坦言，第1場結束回去後，心情很糟糕，但經過昨天，「就覺得好像自己也可以做到」。

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊在首戰對西班牙時，伍祐城中繼登板，1個人次都沒有解決，被敲出3支安打、投1次保送，失掉4分；不過，昨天對上南非的賽事，伍祐城在第9局登板後援，投1局被擊出1支內野安打，送出1次三振、無失分。

伍祐城今天表示，第1場對西班牙時，其實腦袋空白、沒有想法，也完全沒有緊張感，等到滿壘局面時才開始不知所措。他也提到，「因為第1場丟不好，其實那天心情滿糟糕的。」他指出，那天一回去就睡覺了，「家人其實都有傳訊息給我，但我都沒有回，想說先自己沉澱一下」。

經過首戰失敗後，伍祐城表示，學長們給很多鼓勵，「不管是肢體上、言語上，昨天我要上去時，他們還在跟我開玩笑，想讓我心情放鬆一點」。

不過，伍祐城笑說：「好像沒有什麼幫助，昨天很緊張，站上去那個感覺比第1天還要強烈，緊張感瞬間都上來了，尤其第1個打者又丟到2好1壞，不好回憶又湧上來。」

伍祐城指出，是學長蔣少宏、吳念庭走上投手丘鼓勵，且抓下第1個出局數後，「就覺得好像自己也可以做得到」。

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伍祐城也感謝教練團信任，「我跟教練團說還想繼續丟，謝謝教練給我機會，讓我證明自己可以做得到，信心也回來滿多的」。

談到經典賽資格賽的等級，身為職棒菜鳥的伍祐城直呼差很多，他也笑說：「我是到丟完當天才知道西班牙都是小聯盟2A、3A打者，原本以為他們都是西班牙人。」（編輯：管中維）1140223